Mostra fotografica della Polizia Postale a Milano su contrasto alla pedopornografia

Oggi apre al pubblico presso Palazzo Reale la mostra fotografica della Polizia di Stato intitolata "Supereroi - Proteggiamo i Bambini Insieme". L'esposizione è stata ideata e curata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia, in collaborazione con il Comune di Milano, Terre des Hommes Italia e Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus.

All'inaugurazione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, l'assessore comunale Marco Granelli, il direttore centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella, Domenico De Maio in rappresentanza della Fondazione Milano-Cortina, oltre a varie autorità civili e militari.

L'iniziativa mira a evidenziare l'attività quotidiana svolta dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online di minori. Si tratta di un lavoro spesso svolto in silenzio e sotto copertura, che esige professionalità, equilibrio e un forte senso del dovere.

Il percorso espositivo, ad ingresso gratuito, è visitabile dal 19 al 22 febbraio e comprende 50 fotografie scattate dai poliziotti Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino. Gli scatti, corredati dai testi redatti dalla giornalista e sceneggiatrice Rosy Della Ragione, mostrano la vulnerabilità delle vittime insieme alla loro resilienza interiore e restituiscono al tempo stesso il peso emotivo e umano sopportato dagli agenti in prima linea.

L'evento è nato con l'obiettivo di sensibilizzare famiglie, scuole e l'intera comunità educante, nella convinzione che la prevenzione costituisca lo strumento più efficace contro questi fenomeni.

L'appuntamento rappresenta un'opportunità unica per gruppi e singoli visitatori di vivere un'esperienza dal forte impatto sociale e dal rilevante valore educativo, anche grazie ai pannelli informativi che riportano consigli pratici per una navigazione digitale consapevole e sicura.

Con questa mostra la Polizia di Stato conferma il proprio impegno nella protezione dei minori e nella diffusione della cultura della legalità, sottolineando che la sicurezza nel mondo digitale si realizza mediante la collaborazione tra istituzioni, famiglie e comunità.

