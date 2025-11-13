Report: annullato incontro antimafia in un liceo di Venezia

A Venezia è stato annullato un incontro, dal titolo "Cosa Veneta", pensato e organizzato dal liceo scientifico Benedetti per parlare del radicamento delle mafie nel tessuto economico e politico del Veneto. Lo rende noto Report, con un post pubblicato ieri sui propri canali social. "I ragazzi - si legge sulla pagina Facebook della trasmissione - avrebbero dovuto incontrare due protagonisti della lotta al fenomeno mafioso e alla sua infiltrazione sociale: la sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, Federica Baccaglini che ha condotto numerose inchieste sui clan di camorra e 'Ndrangheta nelle province venete, e il giornalista investigativo di Report, Walter Molino. Nonostante l'alto numero di adesioni da parte dei ragazzi, abbastanza da far già pensare a un secondo appuntamento, l'incontro, previsto per il 3 dicembre, è stato improvvisamente annullato, con una mail, lunedì sera. I motivi addotti sarebbero di organizzazione interna e sovrapposizione con un fitto calendario".

La trasmissione riporta anche la posizione dell'assemblea studentesca autogestita Tuwat dei ragazzi del liceo: "La motivazione della cancellazione potrebbe risiedere in una circolare del ministro dell'Istruzione Valditara, che prevedrebbe il contraddittorio per ogni incontro svolto nelle scuole". Gli studenti chiedono "trasparenza e risposte chiare, dal dirigente o da chi sia responsabile di questo annullamento".

