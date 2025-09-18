Blitz a Fermo: smantellato vasto giro di spaccio di stupefacenti, 8 arresti all'alba

All'alba di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'operazione su larga scala denominata "Cerbero", che ha portato all'arresto di 8 persone, tutte cittadini tunisini e algerini, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo. Su un totale di 14 richieste di misure cautelari in carcere emesse dall'Autorità Giudiziaria, 8 sono state eseguite con successo, mentre le restanti rimangono in fase di esecuzione. L'operazione, che ha mobilitato oltre 80 uomini delle Squadre Mobili di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona e Chieti, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti nelle province marchigiane e abruzzesi.

Grazie a un meticoloso lavoro supportato da attività tecniche, come intercettazioni e pedinamenti, gli inquirenti hanno documentato l'esistenza di un vasto giro di spaccio di eroina, cocaina e hashish, attivo principalmente tra Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio e Ancona. Le piazze di spaccio identificate a Porto Sant’Elpidio erano due: una principale situata nella piazza centrale della città, e una secondaria nella zona industriale, che garantivano una rete capillare di distribuzione. Non mancava un servizio innovativo e pericoloso di consegna a domicilio della droga, un vero e proprio "delivery" di sostanze stupefacenti, con spacciatori disposti a raggiungere direttamente le abitazioni dei clienti per evadere i controlli.

Il sodalizio criminale, composto prevalentemente da cittadini magrebini, si era organizzato in modo gerarchico e territoriale, attribuendosi aree di competenza ben precise per massimizzare i profitti e minimizzare i rischi. Le indagini hanno dimostrato la cessione di oltre 20.000 grammi di stupefacenti tra la fine del 2024 e il maggio del 2025, con un volume d'affari stimato in circa 750.000 euro. Ma l'attività illecita non si limitava allo spaccio: gli indagati erano pronti a ricorrere all'uso di coltelli e armi per garantire la fuga durante i controlli delle forze dell'ordine, esercitando anche violenze reiterate verso gli agenti intervenuti.

Tra i nascondigli individuati per lo stoccaggio e lo smistamento della droga spicca Sant’Elpidio a Mare, dove lo stupefacente veniva occultato in cascine, parchi e aree appartate. In uno di questi blitz, la Polizia ha sequestrato ben 7 chili di hashish, un quantitativo significativo che testimonia l'ampiezza della rete. L'eroina, invece, proveniva direttamente da Napoli, e gli agenti sono riusciti a intercettare uno dei corrieri al ritorno con 400 grammi di droga, interrompendo un flusso costante di approvvigionamento.

Un elemento determinante nelle indagini è stata l'attività tecnica di intercettazione svolta in un B&B di Porto Sant’Elpidio, trasformato in una vera e propria centrale di spaccio. Il referente criminale della struttura ricettiva, già arrestato a fine agosto per rapina e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, era stato scarcerato soltanto ieri al termine della pena. Oggi, però, è stato nuovamente arrestato per concorso nello spaccio di stupefacenti, chiudendo così un cerchio investigativo che aveva già messo in luce i suoi legami con l'organizzazione.