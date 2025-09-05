Sindacato Polizia penitenziaria: carceri nel caos, Piemonte allo sbando

Per il sindacato di polizia penitenziaria (Osapp) il sistema penitenziario del distretto Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è allo sbando.

In una nota si specifica che nel carcere di Ivrea, nei giorni scorsi, si sono verificati gravi disordini interni, contenuti a fatica da un personale di Polizia Penitenziaria allo stremo, costretto a turni massacranti.

Sempre a Ivrea, quattro agenti tirocinanti sono stati assegnati a una camera fatiscente, in condizioni indecorose, tanto da essere costretti a dormire a proprie spese in un alloggio esterno. A questo proposito l'Osapp ha chiesto l'intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per valutare "eventuali responsabilità disciplinari dei vertici locali".

A Torino, invece, nei pressi del padiglione C, sono stati recuperati circa 100 grammi di hashish, lanciati dall’esterno all’interno di un calzino zavorrato con pietre.

Anche in questo caso la penitenziaria è intervenuta, nonostante le difficoltà.

Infine nel carcere di Alba si è registrato l’ennesimo episodio di violenza: una sedia a rotelle lanciata per le scale ha colpito un’Ispettrice, alla quale sono stati assegnati tre giorni di prognosi.

Oltre a questi episodi continuano ad essere trovati telefoni cellulari a disposizione dei detenuti.

Per questi motivi Leo Beneduci, Segretario Generale Osapp ha definito la gestione delle carceri "fallimentare. Abbiamo già chiesto le dimissioni del Provveditore Regionale. È urgente un intervento ministeriale: il Ministro Nordio faccia chiarezza. È tempo di rivedere i vertici del carcere di Ivrea e di quello di Alba, dove il caos continua senza sosta”.



Foto © Imagoeconomica



