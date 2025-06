Articolo 21: ''Tagli Rai a Report, Presa Diretta e Petrolio attacco diretto alla libertà di informazione''

"Noi non possiamo dimenticare ciò che è già accaduto: i tagli a Report e a Presa Diretta, la soppressione di Petrolio. Non sono bastati i voti di sfiducia e i direttori di destra sempre al loro posto. Non possiamo trascurare le oscure vicende, come il mancato acquisto del film Magma, che racconta l'assassinio di Piersanti Mattarella e gli intrecci tra mafia, fascisti e servizi deviati. E che dire della cacciata di Roberto Saviano e Fabio Fazio, oltre all'allontanamento 'spintaneo' di Simona Sala e Andrea Vianello? Ogni passo che si compie in questa direzione è un attacco diretto alla libertà di informazione". Così la portavoce di Articolo 21 in Campania, Desiree Klain, al presidio "Il palinsesto siamo noi" in corso a Napoli. "La decisione, purtroppo concordata con le parti sociali, di svuotare le redazioni delle trasmissioni di approfondimento - secondo Klain - è un colpo fatale agli ultimi spazi di libertà rimasti. Per questo, oggi Articolo 21 è qui a Napoli, sotto la sede della Rai, con una rappresentanza forte e determinata".