Droga delle Marche, Gen, Barbera: ''Canale di approvvigionamento dal nord Europa''

Il Comandante della regione marche della Gdf a breve lascerà l’incarico

"Traffico di droga sostanzialmente in linea con gli altri anni, teniamo conto che le organizzazioni criminali, quelle di alto capotaggio evidentemente, si muovono in maniera sempre più sofisticata, sempre più penetrante, difficili da arginare. Le nostre unità operative anche su questo sviluppano un'attività che non può avere confini, ci sono state anche recentemente delle attività di carattere internazionale che hanno individuato traffici di droga che portavano dal nord Europa addirittura qui nelle Marche, quindi posso semplicemente dire che anche su questo argomento il livello di attenzione investigativa sotto la sapiente regia della direzione distrettuale di Ancona è sempre alto, massimo e quindi lavoriamo".

Sono state queste le parole del Comandante della Guardia di Finanza Regionale delle Marche, il Generale Alessandro Barbera (in foto).

Il militare ha parlato dell'arrivo di droga nelle Marche indicando il canale di approvvigionamento del Nord Europa.

Per quanto riguarda il bilancio 2023, le attività ispettive hanno consentito di individuare 325 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 534 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 9 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 474, di cui 3 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 48 milioni di euro.

Sono state avanzate, inoltre, 149 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 157 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 8.300 kg di prodotti energetici. Oltre 200 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 1,35 quintali di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 2 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 209 soggetti, di cui 2 denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Alla fine il Generale Alessandro Barbera ha fatto il suo discorso di commiato davanti alle massime autorità militari e civili. Barbero in un passaggio del suo discorso ha voluto ringraziare i suoi familiari, in particolare sua moglie, "che mi hanno sempre sostenuto". Evidentemente emozionato davanti agli uomini e le donne delle Fiamme Gialle delle Marche schierate ha annunciato con parole rotte dalla commozione che a breve lascerà il comando per trasferirsi in Campania.



