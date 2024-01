Mafia, Cracolici (Antimafia Sicilia): ''In Finanziaria persa opportunità per lotta''

"Questo governo ha perso un'occasione nella lotta alla Mafia. Come presidente della commissione Antimafia ho avviato una mappatura dei territori siciliani confluita in proposte concrete al governo regionale: dare anche ai Comuni in dissesto impianti di videosorveglianza a tutela della propria sicurezza, come ha dimostrato il caso di Acate, nel Ragusano, dove un lavoratore è scomparso nel nulla; offrire una linea di credito agevolato attraverso l'Irfis per consentire la ripresa economica dei beni e delle aziende confiscate; aiutare economicamente associazioni e Comuni nella gestione dei beni per evitare che siano sottoutilizzati". Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo in aula all'Ars."Niente di tutto questo è presente nella manovra finanziaria - prosegue - segno che questo governo non ha una visione, se non quella clientelare. Siamo passati dal Cuffarismo allo Schifanismo: un modello di clientela organizzata dove tutto è scambio", conclude Cracolici.