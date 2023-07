Pnrr, Libera: ''Tagli dimostrano che lotta mafia non è priorità''

"La decisione assunta dal Governo di cancellare dalle misure del PNRR quella dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie è molto grave e lancia un messaggio chiaro: la lotta alle mafie non è una priorità. Alla Sicilia verrà negata la possibilità di realizzare i 64 progetti, 57 attraverso bando e 7 attraverso procedura negoziale, che erano stati approvati per un finanziamento complessivo di oltre 83 milioni di euro. Un colpo di spugna che significa rinunciare alla possibilità di valorizzare dei beni pubblici funzionali a garantire dei servizi per la comunità". Lo dice in una nota Tatiana Giannone, responsabile beni confiscati Libera nazionale. "Una scelta sbagliata - aggiunge - che penalizza tutte quelle amministrazioni comunali che in questi mesi hanno progettato, impiegato risorse pubbliche e attivato manifestazioni di interesse e improvvisamente, si trovano senza risorse previste per trasformare il tesoro dei boss in beni pubblici per la comunità".



Foto © Imagoeconomica