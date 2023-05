Pino Masciari: bisogna rompere il muro dell'omertà

"Le operazioni da parte della Dda di Catanzaro e di Reggio Calabria si stanno susseguendo senza sosta. Il lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine sta portando risultati straordinari. Dalle indagini emerge chiaramente che non c’è un singolo settore dell'attività imprenditoriale, della pubblica amministrazione, dell'amministrazione degli enti locali, che non risulti pervaso dalla 'Ndrangheta, dalle sue logiche di potere esercitate ovunque attraverso la pressante presenza dei suoi affiliati. Con un simile fotogramma della società è assai poco credibile pensare che vi siano imprenditori che non abbiano ricevuto pressione da parte della criminalità o che siano riusciti a sottrarsi ad essa senza gravi conseguenze. Per questo motivo mi sento di invitare tutti gli imprenditori a fare un passo avanti e denunciare". È quanto dichiara il testimone di giustizia Pino Masciari in una nota. “È necessario - scrive - rompere il muro del silenzio dietro il quale la 'Ndrangheta continua a prosperare. Un'azione compatta da parte di tutti significherebbe non solo dare un segnale forte e credibile di opposizione concreta alla 'Ndrangheta, ma anche maggiore sicurezza e tutela per ognuno. Denunciare sempre, in modo corale, e' l'arma con la quale si può indebolire il loro potere intimidatorio, si rende sempre più incisiva ed efficace l'azione della magistratura e si restituisce forza e sicurezza agli onesti".



Foto © Deb Photo