Generale del Ros Angelosanto: ''Dalle indagini emerso asse politica-mafie''

"L'asse tra politica e mafie è emerso da numerose indagini. Esemplare è il caso della 'Ndrangheta i cui legami con la politica sono emersi sia nel Lazio che nella Calabria e la Lombardia": lo ha detto il comandante del Ros Carabinieri Pasquale Angelosanto intervenendo questa mattina all'Università di Cassino per una lectio magistralis. L'ufficiale ha citato i numerosi casi di amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose: 13 nel corso dell'anno 2021, altre 11 nel 2022 e già 1 nel 2023. Ha spiegato che alla mafia interessa la politica e che si vuole infiltrare o direttamente con un proprio candidato, o indirettamente minacciando o manipolando membri delle amministrazioni. "Dall'attività di condizionamento non sono escluse le forze di polizia - ha avvertito il generale Angelosanto - in quanto le mafie sono interessate alla conoscenza delle mosse del loro nemico, rappresentato in questo caso dalle forze di polizia, dalla magistratura e dalle forze di sicurezza". Un condizionamento che si sostanzia "in una vera e propria attività di informazione sulle indagini in corso".

Fonte: Ansa



Foto © Deb Photo