Fondazione Caponnetto: situazione non può essere tollerata su banche clandestine cinesi a Firenze e Prato

La brillante operazione della Gdf di oggi che ha smantellato 2 banche clandestine cinesi a Firenze e Prato non può che destare preoccupazione.

Firenze e Prato si confermano per la criminalità cinese polo di riferimento.

La situazione non va in alcun modo sottovalutata in quanto siamo di fronte ad un fenomeno storicamente ben più ampio di quello colpito dall'operazione che si basa su una società economica parallela che non può essere più tollerata.

Ricordiamoci che poco più di venti anni fa fu dimostrata l'esistenza della mafia cinese in Toscana con sentenza passata in giudicato.



Foto © Imagoeconomica