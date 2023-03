La 'Ndrangheta nel mondo. Il procuratore Gratteri a Milano lunedì 20 marzo

Lunedì 20 marzo, alle ore 18, siamo felici di invitarvi a Milano, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, per parlare di ‘Ndrangheta e dei suoi traffici a livello planetario col Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, in libreria col saggio “Fuori dai confini” (Mondadori).

Proprio a partire dai contenuti del suo ultimo libro, vogliamo approfondire col dott. Gratteri le opportunità che si sono aperte per quella che oggi è la più potente tra le organizzazioni mafiose, sia a livello europeo sia a Milano, considerato che la nostra città dal secondo dopoguerra è crocevia di molteplici interessi mafiosi.

La serata sarà moderata da Pierpaolo Farina, sociologo e direttore di WikiMafia. Ringraziamo Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che ci ha permesso di ospitare il dott. Gratteri in una location prestigiosa come quella di Palazzo Lombardia.



Chi è Nicola Gratteri

Nicola Gratteri è nato a Gerace, in provincia di Reggio Calabria, il 22 luglio 1958. Conseguita la maturità scientifica, si iscrisse a Giurisprudenza a Catania, entrando in magistratura a due anni dalla laurea. Dal 1989 vive sotto scorta ed è sfuggito a diversi attentati. Dopo che l’FBI nel maggio 2022 ha rivelato al Governo italiano di un piano per ucciderlo discusso da uomini della ‘ndrangheta in Sudamerica, attualmente è il magistrato antimafia più scortato d’Italia.

Insieme al prof. Antonio Nicaso ha scritto oltre 20 libri e gira l’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno mafioso, in particolare la ‘ndrangheta.

Il 12 gennaio 2023 abbiamo inviato al Sindaco di Milano Beppe Sala le 1496 firme raccolte per il conferimento della cittadinanza onoraria del capoluogo milanese al dottor Gratteri. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto risposta.





⚠️ Evento in overbooking