Messina: ''In Veneto non c'è infiltrazione della mafia, ma presenza''

"In Veneto non si può parlare di infiltrazioni mafiose, ma di presenza. Credo che nessuno si possa tirar fuori dalla responsabilità di ammettere che il livello dell'asticella si è alzato". Lo ha detto stamane a Venezia il Direttore centrale anticrimine, prefetto Francesco Messina. Secondo Messina, in territorio veneto "non si riscontra l'agire tradizionale mafioso, che invece è chiaro in altre realtà del Nord colonizzate, come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. In queste aree ci sono le stesse strategie che si esercitano in altre parti d'Italia, soprattutto nei territori di provenienza". In Veneto "la minaccia è diversa, ci sono presenze chiare che vanno controllate e contrastate, perché il fenomeno mafioso è camaleontico. Mi riferisco in particolare ai casi di fatturazione falsa e di spaccio, ambiti in cui l'attenzione deve essere massima". "Il Veneto è in una situazione migliore rispetto ad altre regioni - ha proseguito Messina - ma le forze dell'ordine sono al lavoro, la magistratura è sul pezzo e sono moderatamente ottimista". Particolare attenzione, ha concluso, "deve andare alle Piccole e medie imprese, locomotiva economica del Paese, in un momento delicato e particolare come questo, in cui ci apprestiamo a ottenere molto danaro dal Pnrr. L'attenzione e la sensibilità rispetto all'agire di queste organizzazioni mafiose è massima anche in questo contesto".



Foto © Imagoeconomica