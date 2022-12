Livatino: a gennaio prima 'peregrinatio' del beato a Roma

Un evento di interesse nazionale riguardante la figura del beato Rosario Livatino si terrà a Roma dal 14 al 21 gennaio prossimi. Si tratta della prima solenne Peregrinatio Beati Rosarii Livatino - Fidei et Justitiae Martyris, il Beato martire della lotta alla mafia, "esemplare e contemporanea testimonianza di figura unificante". L'iniziativa è voluta e programmata dalla Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma e organizzata dal Comitato Peregrinatio Beati Rosarii Livatino presieduto dal Primicerio dell'Arciconfraternita. La Peregrinatio della reliquia, "la camicia che il giudice indossava ed è impregnata del suo sangue", rappresenta secondo i promotori "un'occasione di valorizzazione dell'unità nazionale e riscoperta della Pietà Popolare nel solco della tradizione della Chiesa Cattolica e una testimonianza di ispirazione per le giovani generazioni per coniugare ricerca e impegno con sobrietà". L'evento dedicato al Beato Livatino prevede diversi momenti, a partire dalla solenne esposizione e venerazione della reliquia nei luoghi delle massime istituzioni del Paese tra i quali Camera e Senato, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero di Grazia e Giustizia, Comune di Roma, Comando Generale della Guardia di Finanza, Università, Scuole Superiori e Parrocchie romane. Sempre nella settimana dedicata a Rosario Livatino saranno organizzati due convegni: il primo a cura dal 'Centro Studi Rosario Livatino' dal titolo 'L'attualità del Beato Rosario Livatino', si terrà mercoledì 18 gennaio (ore 15.00) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica - Sala Capitolare di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva, 38 - Roma) alla presenza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Il secondo momento di confronto rivolto a tutti gli attori della società civile intitolato "Beato Rosario Livatino: l'universale esempio del giusto. Dialoghi tra economia, fede e giustizia", avverrà giovedì 19 gennaio (ore 10.15) presso la sede nazionale di Confindustria (viale dell'Astronomia, 30), in occasione dell'ostensione della reliquia.