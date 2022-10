Zingaretti: ''Lottare contro la mafia è una necessità per tutti''

"Lottare contro la mafia non è soltanto una stringente e doverosa esigenza morale e civile. È anche una necessità per tutti: lo è, prima ancora che per la propria sicurezza, per la propria dignità e per la propria effettiva libertà". A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando il Rapporto Mafie nel Lazio. È "una necessità per la società, che vuole essere libera, democratica, ordinata, solidale. Per questo motivo, la lotta alle mafie riguarda tutti. Nessuno può dire: non mi interessa", ha aggiunto, "La repressione dell'illegalità da parte delle Forze di Polizia e della Magistratura è inseparabile dall'azione corale delle Istituzioni e dalla resistenza civile. Questo è stato l'orizzonte politico, giudiziario, di ordine pubblico, culturale, educativo, sociale del nostro impegno contro le mafie. Un orizzonte che deve aggredire il nesso tra povertà, disuguaglianze e mafie".



Foto © Imagoeconomica