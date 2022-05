''Antimafia Itinerante'' fa tappa a Genova con mostra al Palazzo Ducale e convegno ''Guerra al Narcotraffico''

Nell’ambito delle celebrazioni del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prosegue a Genova il viaggio della mostra “Antimafia Itinerante” che sarà allestita al sottoporticato di Palazzo Ducale e inaugurata lunedì 16 maggio alle ore 10.30 dal Direttore della DIA Dott. Maurizio Vallone alla presenza di Autorità civili e militari e degli organi d’informazione.

Alle ore 11.00 presso la Sala del Maggior Consiglio si terrà il convegno dal titolo “Guerra al narcotraffico”, moderato dal Direttore dell’emittente televisiva ligure “Primocanale” dott. Matteo Cantile. Dopo i saluti del Presidente Regione Liguria dott. Giovanni Toti, del Sindaco di Genova dott. Marco BUCCI e del Prefetto di Genova dott. Renato Franceschelli, interverranno in qualità di relatori il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova f.f. dott. Francesco Pinto, il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma dott.ssa Anna Canepa, il Coordinatore dell’Ufficio Rapporti DNA - DDA presso la Direzione Antifrode dell’ADM di Roma dott. Rocco Antonio Burdo, il Vice Direttore Tecnico Operativo della DIA Gen. B. G. di F. Nicola Altiero, il Direttore del III Servizio della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga Gen. B. CC Giancarlo Scafuri e il Direttore della II Divisione del Servizio Centrale Operativo della P. di S. Dott. Marco Martino.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming dalle ore 10.45 sui siti della DIA, del Corriere della Sera, e della Gazzetta del Mezzogiorno.

La mostra sarà visitabile fino al 21 maggio. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, una rappresentanza di studenti degli Istituti scolastici locali parteciperà al Convegno.

In data 17 maggio alle ore 9 presso la Sala del Maggior Consiglio numerose scolaresche liguri assisteranno alla proiezione del film: “DIA 1991, parlare poco apparire mai”.

Alle successive ore 10.30 alla presenza delle Autorità si terrà l’incontro - dibattito “#Iosononomafia - Il Direttore della DIA Maurizio Vallone incontra i giovani”, moderato dal conduttore televisivo Vittorio Brumotti, con l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova Dott.ssa Tiziana Paolillo, del Direttore Generale f.f. dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Luca Maria Lenti e del cantautore italiano Andrea De Filippi “alfa”.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming dalle ore 10.30 sui siti della DIA, e sul canale youtube “vittorio brumotti”.

L’ingresso alla mostra e agli eventi sarà consentito nel rispetto della vigente normativa Covid-19.



