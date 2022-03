''La mafia non esiste'' - Sant'Elpidio a Mare, 13 Marzo

La mafia sta diventando sempre più un sistema economico integrato, grazie al suo sempre più diffuso e stabile insediamento nei territori delle regioni più ricche del Nord Italia e alla sua penetrazione in settori economici prima sconosciuti, dalle “ecomafie” alle “agromafie”, fino alle varie e più fantasiose forme di riciclaggio, senza dimenticare le forme più tradizionali, come il racket e gli appalti.

Purtroppo la maggioranza delle persone crede che il problema riguardi sempre e solo il proprio vicino. In realtà nella stessa Regione Marche sono stati confiscati dei beni alla mafia: segno che qualcosa sta scricchiolando.

Con lo spettacolo “La mafia non esiste” che andrà in scena Domenica 13 marzo alle ore 17, presso il Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, il Gruppo Fuoritempo e il gruppo musicale Nineteen Fourth intendono proporre una serata di IMPEGNO-MUSICA-TEATRO.

Attraverso interventi musicali e scene teatrali, lo spettacolo presenta la storia della mafia in Italia. Lo scopo dell'iniziativa è di far comprendere che la lotta alla mafia non passa solamente attraverso la lotta alla criminalità ma che, trattandosi principalmente di un intreccio economico-politico, perché la si possa vincere è necessario creare una cultura antimafia soprattutto tra i cittadini.

All'interno della serata è previsto l’intervento di Umberto Monti, Procuratore di Ascoli Piceno.

L’iniziativa è realizzata grazie al patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare a alla preziosa collaborazione del Tavolo della legalità di Fermo. Inoltre questo appuntamento è parte integrante della rassegna “La primavera della legalità”.

L’ingresso è gratuito ed organizzato in ottemperanza alle normative anti-Covid vigenti. Si accede all'iniziativa con green pass rafforzato.



Per info e prenotazioni: clicca qui!