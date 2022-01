'Ndrangheta in Toscana: sequestro 5 mln a imprenditore rifiuti

Fondazione Caponnetto, “siamo in una situazione di Red Alert”

Calleri, “i rifiuti rimangono purtroppo un qualcosa che piace ai mafiosi e secondo le nostre analisi, in Italia e pure in Toscana ci sono il 95% di probabilità per gli imprenditori puliti di imbattersi in gruppi criminali”.

Continuiamo ad essere antipatici e ad avere ragione in relazione alle infiltrazioni criminali spesso mafiose che riguardano lo smaltimento illegale di rifiuti in Toscana.

Fermo restando il fatto che ovviamente fino a sentenza definitiva non bisogna criminalizzare nessuno, il sequestro di oggi, ad opera della Dia e dei Cc Forestali e del Noe, certifica l'interesse dei clan calabresi, in particolare del Grande Aracri, già dai noi segnalati,per il settore dei rifiuti.

Questo sequestro è in continuità con l'inchiesta Keu e dimostra che nonostante sia piombato il silenzio sul caso, il lavoro di chi indaga continua.

Siamo quindi in una situazione di Red Alert. Battiamo un colpo e non sottovalutiamo la situazione.

La Fondazione Antonino Caponnetto c'è ed è disposta a dare una mano per contrastare il fenomeno coi propri esperti. Basta volerlo.

Lo dichiara Salvatore Calleri, Presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.



Foto © Imagoeconomica