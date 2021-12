Stragi ed omicidi mafiosi e terroristici - Vasto, 18 Dicembre

Si terrà a Vasto (Chieti) sabato 18 dicembre ore 11.30 presso auditorium polo liceale “Raffaele Mattioli” l'incontro dibattito: “Capaci...... di non dimenticare. Nel ricordo di tutte le Vittime di terrorismi e mafie”.



L'appuntamento è rivolto agli studenti dell’istituto scolastico oltre a chi vorrà seguirlo in videoconferenza su sito e pagina facebook scuola, wordnews.it e youtube, è promosso, a titolo gratuito, dal Movimento Agende Rosse gruppo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Abruzzo, con la collaborazione della dirigenza scolastica dello stesso Istituto e con la rivista online www.wordnews.it.



Interverranno nell’introduzione all’evento Maria Grazia Angelini, Dirigente del Polo liceale “Raffaele Mattioli”, Maristella Fortunato Dirigente USR Abruzzo Chieti-Pescara.



Negli indirizzi di saluto: Francesco Menna, Sindaco di Vasto, Amedeo Consales, maggiore e comandante compagnia Carabinieri, Fabio Capaldo, Vicequestore commissariato Polizia di Stato, Cosimo Lecce, comandante compagnia Guardia di Finanza, Giuseppe Del Moro comandante Polizia municipale.



In qualità di relatore interverrà Paolo De Chiara, giornalista e scrittore “I veleni del Molise. Venti anni di omertà. - Testimoni di Giustizia. - Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la 'Ndrangheta. - Io ho denunciato”.



A seguire le testimonianze di Luana Ilardo (in videoconferenza) figlia di Luigi Ilardo collaboratore di Giustizia e Tonino Braccia già assistente Polizia di Stato, superstite e grande invalido per terrorismo nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.



Gli studenti, in presenza solo una rappresentanza della scuola mentre tutti gli altri in videoconferenza dalle relative aule nel rispetto delle norme anticovid19, previa loro specifica preparazione con i docenti, effettueranno la lettura delle “riflessioni di Paolo Borsellino” e porranno le domande agli intervenuti.



Modera Massimiliano Travaglini del Movimento Agende Rosse, di Salvatore Borsellino (Fratello del Magistrato Paolo), Abruzzo gruppo “Falcone e Borsellino”.



"Politica e mafia sono due poteri che controllano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d’accordo".

(P. Borsellino)