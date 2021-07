MeloSgrano: ''Crowdfunding impresa sociale agricola''

“MeloSgrano” è il nome del crowdfunding per sostenere i costi d’impresa di un importante progetto agricolo con finalità sociali. A lanciarlo è l’Associazione “A.R.Ca. – Agende Rosse Campania” assieme ai suoi partner: tre dipartimenti universitari, il CNR, cooperative ed associazioni.

MeloSgrano nasce su un bene confiscato a Napoli dedicato a “Paolo Borsellino”, prevede la piantumazione di 1500 alberi di melograno, per trasformarli poi in succo e confetture. Tutto finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente fragili.

Raccogliere adesso 50.000 euro per poi sviluppare un fatturato di almeno 500.000 euro all’anno. E’ un progetto innovativo, riconosciuto come miglior progetto d’impresa italiano all’interno del programma della UE “Silver Starter”.

Lo slogan dei protagonisti di MeloSgrano: “Un sogno solo se condiviso diventa realtà”



Dal 3 luglio si può sostenerlo cliccando al seguente link: produzionidalbasso.com



Il sito web dell’associazione: arcanapoli.org



Pagina Facebook: facebook.com/ass.a.r.ca.1