30° anniversario dell'omicidio di Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte: le scuole di Catanzaro e Provincia unite nel ricordo

Ieri 24 maggio le scuole di Catanzaro e provincia si sono strette attorno alle famiglie di Tramonte e Cristiano a 30 anni dalla loro efferata uccisione per mano della 'Ndrangheta.

Gli alunni delle scuole di Catanzaro (Liceo Scientifico “L. Siciliani”, Liceo Classico “P. Galluppi, Liceo Linguistico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Artistico “G. De Nobili) e della provincia (I.C. “Corrado Alvaro di Petronà, Liceo Scientifico-Istituto Professionale Agrario-Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Professionale Commerciale “Rita Levi Montalcini” di Sersale) aderendo all’invito del Coordinamento Libera Catanzaro “Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano” - Presidio territoriale di “Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS e nell’ambito del percorso di educazione civica intrapreso già da alcuni anni per la giornata della memoria e dell’impegno promossa ogni anno dall’associazione Libera dedicata alle vittime innocenti di Mafia, lunedì 24 Maggio 2021 sulle facciate dei loro Istituti hanno affisso uno striscione dedicato a Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano su cui si leggeva “La Mafia uccide, il silenzio pure…”. Anche noi con Libera non dimentichiamo Tramonte e Cristiano. 24/05/1991-24/05/2021.

L’esposizione dello striscione, con un unico testo, realizzato dagli alunni delle scuole, vuole rappresentare un omaggio alle vittime e un comune abbraccio ai familiari che, pur nel dolore e ancora in attesa di giustizia, con le loro testimonianze nelle scuole contribuiscono a spingere i giovani verso forme di cittadinanza attiva, offrendo esempi di forza e determinazione per un cambiamento radicale nella nostra amata Calabria.