La progressiva corrosione della legislazione antimafia richiede un immediato intervento legislativo

Siamo ad un punto di non ritorno, serve un immediato intervento legislativo per fermare le subdole e chirurgiche azioni di demolizione degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. La Consulta, infatti, su impulso dei legali della difesa di un boss recluso al 41 bis, si ritrova a dover affrontare nuovamente la tenuta costituzionale dell’ergastolo ostativo, ovverosia quella disciplina penitenziaria prevista dall’art. 4 bis Ord. Pen. che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà) coloro che si sono macchiati di delitti di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione.

La norma viene contestata nella parte in cui individua, nella collaborazione con la giustizia, l’unica chiave per il superamento della presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto e quale integrante prova del distacco del soggetto dall’organizzazione mafiosa. La questione si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza Viola della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 bis I comma Ord. Pen. per contrasto con l’art. 3 CEDU, poiché tale disciplina non conferisce al condannato l’accesso ai benefici risocializzanti.

Sulla scorta di tale decisione la Corte costituzionale, già nell’ottobre 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. nella parte in cui non prevede l’accesso ai permessi premio, anche in mancanza di collaborazione, senza tenere conto del percorso carcerario del detenuto/internato.

Certamente la normativa penitenziaria di cui si discute è nata in un periodo emergenziale e ha subìto adattamenti nel corso del tempo, nulla osta ad eventuali riadattamenti alla mutata sensibilità sociale e politica del nostro Paese. Tuttavia, alla luce dell’attuale situazione criminogena, che rispetto al passato è addirittura peggiorata, sedimentandosi ed infiltrandosi in tutti gli ambiti, non possiamo che sollecitare un intervento del Legislatore, atto a chiudere tempestivamente la breccia volutamente aperta. La normativa antimafia, di cui anche il 4 bis e il 41 bis dell’ Ord. Pen. sono il frutto del lavoro di indagine e di studio di tanti rappresentanti delle Istituzioni, i quali hanno evidenziato l’importanza del legame endofamiliare nel fenomeno mafioso, la sua pervasività nel tessuto sociale, economico e democratico del Paese, nonché la sua incredibile capacità di sopravvivenza anche tra le mura carcerarie. Non dobbiamo, comunque, dimenticare mai il sangue versato dagli uomini e dalle donne dello Stato per l’istituzione di questo fondamentale strumento di prevenzione e contrasto alle mafie.



A fronte della necessità di non sottovalutare i pericoli ancora oggi presenti, confidiamo nell’ascolto del legislatore delle centinaia di magistrati oggi sotto scorta, che sottolineano la violenza mai sopita di questo fenomeno; nel rispetto del lavoro dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine che quotidianamente e con grande sacrificio operano costantemente per sgominare le nuove forme assunte da questa metastasi in continua evoluzione.

Al fine di evitare interventi improvvidi, a cui abbiamo assistito nel recente passato e che creerebbero un vulnus alla lotta contro la mafia con scarcerazioni ingiustificabili e inaccettabili, è di assoluta importanza che vi sia un confronto con le Forze dell’Ordine e i Magistrati, che la mafia la affrontano ogni giorno con spirito di abnegazione e che hanno bisogno di un sistema normativo solido che garantisca loro la libertà di compiere il proprio dovere senza il timore di essere lasciati soli.

Ogni intervento di ridimensionamento dell’art. 4 bis Ord. Pen. appare assai pericoloso, soprattutto agli occhi di chi ha visto nascere tale sistema normativo, edificato sul sacrificio di tanti servitori dello Stato che hanno combattuto e continuano a combattere le gravi forme di criminalità organizzata.

Ricordiamo all’opinione pubblica che in ragione della pandemia sono stati scarcerati centinaia di boss in regime detentivo di Alta Sicurezza, molti dei quali, se non recidivi, sono ancora agli arresti domiciliari, pertanto senza evidenti limitazioni alla riorganizzazione di potenziali traffici e affari di natura criminale.

Non rassicurano certo le esistenti correnti politiche che, in sede parlamentare, seppure sollecitate dalla nostra Associazione, poco e niente hanno fatto in concreto in questo ambito. Senza contare che ogni richiesta formulata all’ex Ministero della Giustizia, Alfonso Bonafede, oltre che ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, volta a consentire la partecipazione delle vittime ai tavoli di lavoro per le modifiche al processo penale, è stata incomprensibilmente ignorata.

E’ improvvido chiedersi se tutto ciò non sia frutto di un percorso iniziato già 30 anni fa con il famoso “papello” di Totò Riina? Di seguito vogliamo riportarne il testo a dimostrazione del fatto di come la maggior parte delle richieste evidenziate siano state soddisfatte, soprattutto in tempi recenti, e per far conoscere ai giovani una tragica realtà di cui non hanno probabilmente cognizione.

Di seguito le pretese elencate da Cosa Nostra e rivolte allo Stato italiano:





Revisione della sentenza del Maxiprocesso



Annullamento dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario (cosiddetto carcere duro)



Revisione della legge Rognoni-La Torre (reato di associazione mafiosa)



Riforma della legge sui pentiti



Riconoscimento dei benefici dissociati per i condannati per mafia (come per le Brigate Rosse)



Arresti domiciliari dopo i 70 anni di età



Chiusura delle super-carceri



Carcerazione vicino alle case dei familiari



Nessuna censura sulla posta dei familiari



Misure di prevenzione e rapporto con i familiari



Arresto solo in flagranza di reato



Defiscalizzazione della benzina in Sicilia (come per Aosta).





Per concludere, noi Vittime del Dovere e familiari di Vittime del Dovere, non siamo così fiduciosi nel ritenere che le misure alternative alla detenzione possano redimere anche i più feroci assassini. La speranza in genere non segue il male, neanche nella mitologia antica. Infatti, Elpis, personificazione greca dello spirito della speranza, rinchiusa, secondo l’epica greca, con tutti i mali del mondo nel vaso di Pandora, pur avendo avuto la possibilità di fuggire insieme ai mali, preferì restare nel vaso per non accompagnarsi alle negatività del mondo. Esiodo non ha mai spiegato esattamente il perché, ma evidentemente aveva i suoi buoni e saggi motivi!

Anche la nostra speranza è cauta e prudente, essendo oltretutto già testimoni delle nefaste conseguenze di erronee valutazioni giudiziarie, pertanto attendiamo con impazienza una revisione illuminata della normativa, che non deve essere demolita ma costruita con maggior coscienza, nel rispetto del lavoro di quanti combattono con fermezza la mafia, nella memoria dei caduti al servizio della Nazione e soprattutto per la sicurezza di tutta la collettività.