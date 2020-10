Mafia: spaccio tra Puglia-Abruzzo-Molise, 16 arresti

Da questa mattina i Carabinieri di Foggia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, sono impegnati in un'operazione, denominata "Araneo", in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone accusate di essere parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti attiva su Foggia e provincia, Abruzzo e Molise.

Tra i destinatari delle misure anche alcuni affiliati alla cosiddetta 'Società Foggiana', la Mafia che opera nel capoluogo dauno. Sono tuttora inoltre in corso da parte dei militari diverse decine di perquisizioni. Alle 11 si terrà una videoconferenza via Skype.



Foto © Imagoeconomica