''Alleanza tra mafie in Lombardia'': nasce a Milano uno sportello chi vuole denunciare

Nasce uno sportello per “supportare le vittime” dell’alleanza mafiosa tra Cosa nostra ‘Ndrangheta e camorra, su cui sta indagando la Dda di Milano. Si tratta del consorzio mafioso smantellato dalla maxi inchiesta “Hydra” della procura milanese. A istituire lo sportello di ascolto, una serie di associazioni, tra cui Libera, che hanno preso parte, anche con un presidio all'esterno dell'aula bunker di piazza Filangieri a Milano, alla prima udienza delle scorse settimane del processo sulla presunta "alleanza" tra gli esponenti delle tre mafie in Lombardia. L’obiettivo è supportare coloro che hanno subito "minacce, estorsioni, violenze", anche se spaventati, possono "parlare" e confrontarsi per essere aiutati nel denunciare. Lo spiegano gli enti e le associazioni, tra cui anche, solo per citarne alcune, Libera, la Scuola di formazione Antonino Caponnetto, Comitato Bene Comune con Anpi, Iniziativa Donna, Circolo Legambiente Zanna Bianca, Spi-Cgil Lombardia. Saranno presenti anche per la seconda udienza, fissata per il 30 aprile, "del processo con rito ordinario nato dall'inchiesta 'Hydra', operazione che ha svelato l'esistenza di un'alleanza tra camorra, Cosa nostra e 'ndrangheta in Lombardia". Quella triade, si legge, "ha compiuto estorsioni, minacciato verbalmente e fisicamente i cittadini". Alcuni hanno denunciato "le violenze e testimonieranno a processo, ma tanti altri, per paura di ripercussioni ai loro danni o nei confronti delle proprie famiglie, non si esporranno". E "noi - spiegano - vogliamo infrangere quel muro d'omertà". Hanno "distribuito nei giorni precedenti l'udienza del 19 marzo un volantino da conservare, perché munito di Qr Code che rimanda ai continui aggiornamenti che daremo sul processo Hydra". E per essere vicini alle vittime hanno creato lo "Sportello solidale antimafia Davide Salluzzo", gestito dall'associazione "Una casa anche per te" e messo a disposizione un numero verde di Libera. "Non lasceremo mai nessuno da solo. La mafia si affronta e si sconfigge organizzando l'antimafia", concludono.



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