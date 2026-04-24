Operazione 'Back Door': 21 arresti per narcotraffico tra Piemonte e Liguria

I Carabinieri hanno eseguito 21 misure cautelari in un’operazione antidroga denominata "Back Door", coordinata dalla Procura di Novara e condotta tra gennaio e luglio 2025 con il supporto della Direzione Centrale Antidroga. Gli indagati sono accusati di traffico di cocaina, hashish e marijuana, oltre che di estorsione e falsità in atti giudiziari. L’inchiesta ha smantellato una rete criminale attiva tra Novara, Varese, Imperia e Vercelli, con ramificazioni a Milano, Alessandria e Imperia. Al centro dell’organizzazione un cinquantenne novarese, responsabile dell’acquisto e della distribuzione di ingenti quantitativi di droga, anche da fornitori stranieri. Le indagini hanno rivelato l’uso di utenze telefoniche fittizie, messaggistica criptata e linguaggio in codice (es. "latte" per cocaina, "piastrelle" per hashish). Nel giugno 2025, un blitz a Galliate ha portato al sequestro di 205 grammi di cocaina, 95 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 9.875 euro in contanti, oltre all’arresto del custode della droga. Le indagini hanno anche svelato estorsioni per recuperare crediti legati al traffico, con minacce di morte e pressioni sui debitori. Un tentativo di frode processuale è stato sventato: era stata prodotta documentazione falsa per ottenere gli arresti domiciliari per un indagato, ma i Carabinieri hanno accertato l’inidoneità dell’immobile.



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