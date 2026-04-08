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Csm conferma la nomina di Salvatore Curcio a procuratore di Catanzaro

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Il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto della sentenza con cui il TAR del Lazio (n. 5328/2026) ha rigettato il ricorso presentato dal magistrato Giuseppe Lombardo, attuale procuratore aggiunto di Reggio Calabria, contro la delibera dell’11 dicembre 2024.
Con quella delibera il CSM aveva conferito l’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro a Salvatore Maria Curcio, successore di Nicola Gratteri alla guida della Procura e della DDA calabrese.
La decisione del tribunale amministrativo rende dunque definitiva la nomina di Curcio. 

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