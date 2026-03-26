Assolto in appello Antonino Fallanca, imprenditore reggino nel processo ''Pedigree''

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato l’assoluzione di Antonino Fallanca, 72enne di Cardeto, già coinvolto e arrestato nell’ottobre 2020 nell’ambito del processo "Pedigree" contro la cosca Serraino e altri clan reggini. L’imprenditore, sottoposto a quattro anni di custodia cautelare, è stato scagionato in secondo grado dalle accuse originarie. Nei giorni scorsi, la prima Sezione penale ha respinto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che aveva impugnato la sentenza di primo grado. La pubblica accusa aveva richiesto diciotto anni di reclusione per Fallanca, ritenuto "soggetto promotore e dirigente della consorteria mafiosa dei Serraino, addirittura capo locale di Cardeto". Due giorni fa, inoltre, la Sezione misure di prevenzione della Corte d’Appello ha accolto le richieste del legale Giuseppe Nardo, difensore dello stesso Fallanca e dei suoi familiari. I giudici hanno revocato la confisca delle quote societarie dell’impresa edile di proprietà della famiglia, nonché dei diversi immobili adibiti ad abitazione, oltre alla sorveglianza speciale di quattro anni inflitta all’imprenditore, definito "soggetto pericoloso e meritevole di controllo costante della polizia". L’accusa si basava sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia: Giuseppe "Pino" Liuzzo, i fratelli Daniele e Antonino Filocamo (quest’ultimo deceduto per suicidio), Sebastiano Vecchio (ex poliziotto condannato per mafia, nonché ex consigliere e assessore comunale di Reggio Calabria) e Maurizio de Carlo. Secondo il legale Nardo, le intercettazioni e le testimonianze degli inquirenti, non hanno dimostrato la grave e infamante accusa di essere un pericolosissimo mafioso appartenente alla cosca di ‘Ndrangheta Serraino e un imprenditore colluso con la mafia, capace di imporre sul mercato reggino, con l'intimidazione tipica dei mafiosi, i prodotti della sua azienda e in grado altresi' di arricchirsi in modo illecito e parassitario, inquinando l'economia sana del libero mercato".

Fonte: Agi



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