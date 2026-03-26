Ex procuratore Trento: ''Riciclaggio con criptovalute sfugge a banche''

"È finito il tempo del dire: occorre il tempo del fare. La società è cambiata radicalmente e le nuove forme di criminalità, dal riciclaggio attraverso le criptovalute alle movimentazioni di denaro che sfuggono alle banche centrali, richiedono consapevolezza civica e sociale. Non possiamo dimenticare che la presenza della criminalità in certe istituzioni è un pericolo concreto. Dobbiamo fornire ai ragazzi strumenti di coscienza morale e civile, anche attraverso l'uso istruttivo dei social". A dirlo è stato Sandro Raimondi, ex procuratore di Trento e oggi difensore civico del Trentino, intervenendo ieri sera al convegno 'Una vita per la legalità' promosso dalla Provincia in occasione dell'arrivo in città della teca contenente i resti dell'auto di scorta di Giovanni Falcone ucciso il 23 maggio 1992 a Capaci.



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