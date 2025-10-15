'Ndrangheta: 8 indagati nell'inchiesta Bononia. Sequestrati oltre 1.5 milioni di euro

Otto persone sono indagate per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa allo Stato, evasione fiscale, riciclaggio di denaro sporco e autoriciclaggio. L'inchiesta "Bononia" è condotta dalla Procura di Bologna, con indagini della polizia e della Dia (per i beni patrimoniali).

Dalle prime ore del mattino, circa 100 poliziotti stanno eseguendo arresti e sequestri in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania. Hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo per confiscare beni del valore di oltre 1,5 milioni di euro. Alcuni reati sono aggravati dal legame con la 'Ndrangheta, in particolare la cosca Piromalli e Mole.

Le indagini, iniziate nel 2021 dalla Squadra Mobile di Bologna, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Dia di Bologna, si basano su verifiche tecniche, bancarie e societarie, più confessioni di pentiti. Hanno smascherato un gruppo criminale di pregiudicati calabresi, legati alla 'Ndrangheta, che cercava investimenti in Emilia e Lazio (soprattutto Roma). Acquistavano e gestivano aziende in modo illegale.

Dal 2010, usando prestanome pagati mensilmente, hanno creato almeno 9 società a Bologna e Roma. Le facevano sembrare redditizie con trucchi contabili: bilanci falsi, giri di contanti, fatture false per operazioni inesistenti. Così ottenevano prestiti bancari e mutui agevolati dallo Stato tramite Mediocredito Centrale, per circa 1,5 milioni di euro, causando un danno alle casse pubbliche.

Dopo aver incassato i soldi e usato le aziende per truffe, le portavano al fallimento rapido: svuotavano i conti, vendevano o nascondevano beni con riciclaggio. Due commercialisti (uno a Bologna e uno a Roma) aiutavano a gestire tutto, come consiglieri del gruppo. Il commercialista bolognese ha l'obbligo di dimora e il divieto di esercitare per un anno.



