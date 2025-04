Nuovo colpo al clan dei pascoli: sigilli a imprese

Sequestrati e confiscati beni a due affiliati ai clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, nel messinese. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito i provvedimenti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, relativi al patrimonio societario e mobiliare riconducibile agli esponenti delle cosche dirette propaggini delle famiglie tortoriciane, già titolari di imprese agricole e condannati anche in secondo grado, a seguito dell'operazione "Nebrodi" contro la Mafia dei pascoli. L'inchiesta aveva fatto luce sulle frodi comunitarie nel settore delle truffe in agricoltura, per l'ottenimento di fondi comunitari in danno della Politica agricola europea. Sottoposti a sequestro 5 polizze e a confisca due società agricole, nonché due rapporti finanziari per un valore complessivo di 60 mila euro.