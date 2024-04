Gasparri attacca Di Matteo, i cittadini insorgono: ''Vergognoso'', ''Art. 21 anche per i pm''

Inviate al Fatto e ANTIMAFIADuemila lettere di solidarietà al sostituto procuratore nazionale antimafia



Le indecenti richieste del senatore Maurizio Gasparri fanno ancora discutere.

Sono centinaia, infatti, le lettere che semplici cittadini provenienti da tutta Italia hanno inviato alla redazione del Il Fatto Quotidiano, e quella di ANTIMAFIADuemila, per esprimere il proprio disappunto e lo sdegno dopo che il capogruppo di Forza Italia al Senato ha firmato un atto di sindacato ispettivo diretto al ministro della Giustizia Carlo Nordio chiedendo di punire il magistrato Nino Di Matteo.

Al centro dell’attacco di Gasparri c’è l'ultimo libro firmato dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, scritto insieme al giornalista Saverio Lodato - "Il colpo di spugna" (ed. Fuoriscena) - in cui gli autori commentano e criticano la sentenza della Cassazione relativa al processo sulla Trattativa Stato-mafia.

Affermazioni inaccettabili per il senatore di FI, secondo cui gli ermellini sono intoccabili. Da qui la richiesta al Guardasigilli di “verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari e a tutela della magistratura, della Corte di cassazione e dei suoi componenti” ma anche “l’eventuale sussistenza di reati derivanti dalle esternazioni contenute nel citato libro”.

Immediata è stata la reazione di moltissimi cittadini e cittadine che hanno prontamente scritto lettere dure contro l'iniziativa dell'ex ministro di Silvio Berlusconi volta a impedire a Nino Di Matteo, che per anni ha indagato sulle trame oscure del periodo stragista, di esprimere critiche su una sentenza passata in giudicato. Il tutto in sintonia con le politiche del governo che da mesi minacciano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.







Caro direttore,

sono una cittadina di 84 anni e le scrivo dalla Sardegna, sono rimasta basita leggendo la notizia dell’interrogazione parlamentare rivolta al ministro Nordio da parte del senatore Gasparri. Forse, più che basita dovrei dire profondamente indignata dall’arroganza di quest’ultimo. Come può Gasparri riferendosi a Nino Di Matteo parlare di gravi affermazioni e pericolose insinuazioni lesive del prestigio della suprema Corte di Cassazione? Se c’è qualcuno che ha umiliato, colpito e ferito più volte la magistratura è proprio Forza Italia, il partito di cui Gasparri è un esponente. Mi fa orrore pensare che un magistrato onesto come Di Matteo, dopo tutto quello che ha vissuto per la condanna a morte di Totò Riina, e dopo tutto il suo impegno a favore della giustizia, debba ancora subire attacchi infamanti da parte di chi dovrebbe quanto meno tacere dopo tutto quello che è emerso nelle sentenze sui contatti tra la mafia e Forza Italia. Alla mia età non avrei mai pensato di dovere vedere ancora queste scene degne della peggiore classe politica di cui, ahimè, sono stata testimone in questi anni come tanti altri cittadini italiani. Vorrei quindi far arrivare al dott. Di Matteo tutto il sostegno di quella parte del paese che sa scegliere da che parte stare, nella speranza che continui a diffondere quella verità che a molti politici come Gasparri dà tanto fastidio.

Cordialmente.

Flavia F. (Sardegna)





*****



La presente per trasmettere il mio totale appoggio ad Antonino Di Matteo, un giusto che sta spendendo tutta la sua vita in una causa a sostegno della libertà e della giustizia. Un uomo che più volte ha rischiato di perdere la vita, e lo sta facendo per tutti noi, per la nostra libertà, a difesa di chi non ha avuto voce e di tutti coloro che sono stati eliminati “in anticipo” annullando la possibilità di dare voce alla verità.

Di Matteo a Genova, davanti a 2000 studenti, ha detto: Io sono un uomo dello Stato, ho conosciuto centinaia di persone dello Stato, anche le più umili, che fanno il loro dovere fino all’eroismo. Io vivo a contatto con Uomini dello Stato e vivo scortato da 32 anni".

E dopo 32 anni potrebbe fare qualcosa contro lo Stato? E ora mi chiedo come mai ciò che ha scritto in un libro fa paura e scalpore? Immagino sia perché si legge la verità.

Caro Senatore Gasparri, la verità viene sempre a galla perché è più forte di ogni altra cosa... È solo una questione di tempo, e arriverà anche per Lei.

Tiziana C. (Imola, BO)





*****



Esprimo la mia solidarietà per il Signor Di Matteo, e il mio dissenso per le parole del Senatore Gasparri. Ho letto su Il Fatto Quotidiano e ANTIMAFIADuemila che il Senatore Gasparri considera le affermazioni nell’ultimo libro “Il colpo di spugna”, scritto da Saverio Lodato e Nino Di Matteo, gravi e insinuazioni lesive del prestigio della suprema corte della cassazione, e per questo secondo Lui il Dottore Di Matteo andrebbe punito. Bene io da cittadino libero dico al Senatore Gasparri, che è un corrotto e colluso col potere politico-mafioso e non mi identifico nella sua persona. Dico Grazie a Il fatto Quotidiano e ANTIMAFIADuemila per la grande lotta che stanno portando avanti, e un mille volte grazie al Dottore Di Matteo.

Grazie!

Giulio M.





*****



Redazioni,

con la presente esprimo la mia solidarietà espressa a sostegno del dott. Antonino Di Matteo, a tutela dalle accuse mosse dal Senatore Maurizio Gasparri.

Il dott. Di Matteo è libero di esprimere le sue idee, descritte nel testo "Il colpo di spugna. Trattativa Stato-mafia: il processo che non si doveva fare" (edito da Fuoriscena).

Mi appello al rispetto dell'art. 21 della Costituzione, con la finalità che la verità sulla oscura trattativa Stato-Mafia venga sempre più rivelata nella sua interezza.

Grazie per le vostre pubblicazioni a tutela della Verità e non della censura.

Domenico Jr D.B. (Bari, BA)





*****



Egregio Direttore di ANTIMAFIADuemila.

Mi rivolgo a lei per esprimere la mia preoccupazione dopo aver letto il Fatto Quotidiano e ANTIMAFIADuemila riguardo al silenzio che sembra avvolgere i politici condannati per mafia. È un tema di grande rilevanza per la nostra società e per la giustizia stessa.

Il senatore Maurizio Gasparri ha recentemente sollevato interrogazioni riguardanti il magistrato Antonino Di Matteo, noto per il suo impegno nella lotta alla mafia. Il dott. Di Matteo ha scritto un libro intitolato “Il colpo di spugna. Trattativa Stato-mafia: il processo che non si doveva fare”. Questo libro in collaborazione con Saverio Lodato affronta tematiche importanti e solleva interrogativi sulla trattativa tra lo stato e la mafia.

Il senatore Gasparri ha accusato il pm Di Matteo di esprimere "gravi affermazioni e pericolose insinuazioni lesive nel prestigio della suprema Corte di Cassazione’’. Tuttavia, come cittadino, il magistrato ha il diritto di manifestare il proprio pensiero, come sancito dall’articolo 21 della costituzione. Le sentenze, pur rispettate, possono comunque essere oggetto di discussione critica. È fondamentale preservare la libertà di espressione e il diritto di cercare la verità. Non dobbiamo dimenticare le stragi di stato che hanno insanguinato il nostro paese. È inoltre dovere continuare a indagare e a porre domande, anche quando ciò può risultare scomodo per alcuni. Infatti, il senatore Gasparri preventivamente vuole ostacolare la ricerca della verità punendo il dott. Di Matteo firmando un atto ispettivo diretto al ministro della giustizia Nordio, verificando eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari nei confronti di Di Matteo.

Con la presente voglio manifestare la mia totale indignazione ricordando che il partito di Gasparri è fondato dalla mafia.

La prego di considerare queste riflessioni e di continuare a dare voce a temi così importanti attraverso il suo giornale anche se gli altri sono più venduti (in tutti i sensi).

Cordiali saluti

Aldo G. (Sesto al Reghena, PN)





*****



Salve, mi rivolgo a voi per esprimere il mio sostegno di etica morale al dottor Di Matteo magistrato uomo delle istituzioni onesto professionale che fa il suo dovere onestamente e cerca la verità e giustizia. Esprimo la mia indignazione e non sono d'accordo con l'iniziativa che ha preso il politico Gasparri chiedendo provvedimenti disciplinari con arroganza. Perché? Quali motivazioni? Le sentenze si rispettano ma c'è il diritto di critica. Ultima sentenza della CEDU un magistrato può esprimere un suo pensiero. Libera espressione diritto di critica.

Piero C. (Torino, TO)



*****



Buongiorno a tutta la redazione antimafia 2000, do il mio più grande sostegno al dottore Di Matteo che da tanti anni combatte contro la trattativa stato mafia. Distinti saluti e grazie per tutto quello che fate mettendoci ogni giorno la faccia.

Marco R.





*****





Buongiorno,

Mi permetto di scrivere poche righe per esprimere a lei il mio dissenso e indignazione nei confronti del Ministro Maurizio Gasparri che ha attaccato il Dott. Nino Di Matteo e il suo libro “Il Colpo di Spugna”. Non capisco il motivo di questo attacco a uno dei pochi magistrati che lotta per la verità sulla trattativa Stato Mafia. Un Magistrato che da oltre 20anni vive sotto scorta lottando assieme a pochi per portare luce in una storia italiana insanguinata da stragi negli anni 1992/1993 ad oggi ancora non sappiamo la verità né sui mandanti esterni né sui depistaggi! Una stagione stragista che ha cambiato il volto politico italiano e la vita di tutti noi “Popolo” “Cittadini”. Un Ministro che attacca un Magistrato violando l'art.10 della Costituzione sulla libertà di espressione! Questo attacco al Dott. Di Matteo infondato perché nel libro vengo riassunti anni di indagini e sentenze già note alle istituzioni competenti e al pubblico, che non insinuano nulla se non la realtà dei fatti, ma è un attacco anche a noi cittadini, e alla nostra libertà di espressione ma anche un attacco al diritto di essere informati. Perciò vorrei con queste righe esprimere la mia vicinanza al Dott. Di Matteo e a Lei che sostenga una persona vera che lotta per i diritti fondamentali di ogni uno di noi.

Antonio C. (Altivole, TV)





*****





Gentile redazione di Antimafia Duemila,

Questa mia è per esprimere sostegno e profonda solidarietà al Dottor Nino Di Matteo dopo l'attacco da lui subito a causa della richiesta di attivazione di un'azione disciplinare nei suoi confronti che il senatore Maurizio Gasparri ha presentato al guardasigilli Carlo Nordio.

Ho tristemente appreso questa notizia dalla lettura delle testate Antimafia Duemila e Il Fatto Quotidiano e mi risulta difficile credere che un rappresentante delle nostre istituzioni possa scagliarsi con tanta durezza contro un magistrato retto, onesto e oltretutto minacciato di morte dalla mafia, sempre in prima linea per la difesa della verità e della giustizia nel nostro paese.

Ho letto il libro del Dottore Di Matteo dove si troverebbero le dichiarazioni del magistrato che il senatore Gasparri adduce a motivo della sua interrogazione. Il libro si intitola "Il colpo di spugna" e nelle sue pagine, lungi dal constatare un atteggiamento offensivo di Di Matteo contro le nostre istituzioni, ne ho potuto invece apprezzare la strenua e chiara difesa delle parti sane del nostro Stato che, come lui stesso fa, faticosamente e con estremo sacrificio quotidianamente si battono per difendere a caro prezzo noi cittadini dalle minacce della criminalità mafiosa.

Al contrario, nel libro, le accuse di Di Matteo si rivolgono a quelle parti corrotte e malsane del nostro Stato, della cui esistenza si ha prova proprio grazie a processi e sentenze passate ormai in giudicato e la cui ricerca dovrebbe essere primo dovere di ogni rappresentante delle istituzioni per poi procedere alla loro condanna senza esitazioni.

Penso che sia davvero grave e triste che chi ci rappresenta abbia come obiettivo quello di mettere alla gogna un magistrato scrupoloso e onesto, probabilmente perché le sue indagini vanno a fare luce sulle tante ombre di cui si è coperta la forza politica di cui Gasparri è un rappresentante, il partito di Forza Italia, piuttosto che avere a cuore primariamente la ricerca della verità e l'interesse di tutti noi cittadini a fare luce su oltre trenta anni di segreti, omissioni e misteri della nostra repubblica.

Ogni forma di censura rispetto all'espressione del proprio pensiero non può che nuocere a tutta la collettività, purtroppo questa pare essere l'intenzione che si cela dietro l'interrogazione di Gasparri.

Spero di cuore, per quanto resta di giusto e corretto nel nostro Paese, che questa richiesta venga respinta.

Maria Loredana P. (Bolzano, BZ)





*****





Con questa mail voglio esprimere tutta la mia solidarietà e comprensione al Dottor Nino di Matteo.

Leggendo il vostro articolo, e quello del Fatto Quotidiano, sulla richiesta di Maurizio Gasparri al ministro della giustizia Nordio, di aprire un'azione disciplinare contro il magistrato Di Matteo, sono rimasto davvero dispiaciuto e senza parole.

Antonino Di Matteo è un uomo che da anni mette a repentaglio la sua vita per difendere la verità e la giustizia nel nostro paese, impegnandosi in processi difficili e scomodi, troppo scomodi evidentemente.

Trovo profondamente ingiusto che un rappresentante delle nostre istituzioni, invece di combattere contro i criminali veri, decida di fare la guerra a lui.

Spero sinceramente e per il bene di tutti noi cittadini, che Nordio rigetti questa richiesta.

Aaron P. (Bolzano, BZ)





*****





Oggi li 29/03/2024 dopo aver letto su entrambe le testate (Il Fatto Quotidiano e ANTIMAFIADuemila) la notizia, pubblicata in merito alle indecenti richieste poste dal Sig. Gasparri in merito al magistrato Di Matteo, con tutte le “storture” è l’intento di far passare per incompetenti e faziosi: polizia-magistrati-giudici-ecc...!!

Mi chiedo perché un politico, che è al servizio del cittadino, deve porsi dei problemi di trasparenza se è una persona, un ente, un amministratore delegato (oltre il fatto presumibilmente eletto dal popolo!) nei riguardi di indagini o eventuali prove trovate o in fase di verifica, quando tutto sarà alla luce del sole e pubblico, il popolo potrà prendere visione di tutto ed eventualmente esporre il proprio punto di vista, mi sembra ovvio!!!!!

Il sottoscritto è sempre stato sotto la lente di ingrandimento da parte dello stato e delle banche, come ex titolare di una attività, costretto poi alla chiusura poiché non più in grado di fare fronte alle richieste economiche poste, che ovviamente portano al fallimento dell’attività, pagando (in persona è sulla propria pelle) tutto ciò che mi è stato presentato – contestato – richiesto ed imposto, allora perché IO-SI, è lo stato - il funzionario – il ministro – il poliziotto – ecc...

NO!!!!!

Allora la giustizia ha due pesi e due misure, esistono persone di serie A e tante di serie B - C – D …. al che mi sorge spontaneo pensare che delinquere porta frutti?! Ma il sottoscritto purtroppo è fondamentalmente onesto è oltretutto sbagliando si impara, tutti possono sbagliare, ma almeno avere l’umiltà di chiedere scusa è l’intenzione di rimediare al torto commesso, allora lasciate che le indagini le prove ecc... vengano alla luce e pubblicate. Ciò sarebbe un vanto per la persona o enti che si mettono a nudo e magari si riacquista la fiducia delle persone, mi auspico che ciò possa avvenire!!!!????

Con tale missiva vi auguro un buon lavoro nella divulgazione delle notizie ringraziando per l’impegno che dimostrate.

Franco R. (Pinerolo, TO)





*****



È recente notizia, dopo aver letto le testate giornalistiche de Il Fatto Quotidiano e ANTIMAFIADuemila che il Senatore Gasparri ha aperto una nuova interrogazione al GUARDIASIGILLI, per sapere quale iniziativa intenda assumere al fine di verificare responsabilità disciplinari a tutela della Magistratura contro il Magistrato Nino Di Matteo.

Il tutto scatenato dal libro scritto insieme al giornalista Saverio Lodato: "Il colpo di spugna".

Ritengo che un Magistrato sia anche un cittadino libero nel proprio pensiero come sancito dall'Articolo 21 della Costituzione Italiana.

Con la presente sono solidale all'operato del Magistrato Di Matteo.

Sono dell'avviso che la verità vada ricercata sempre fino in fondo.

Distintamente

Antonio C. (Brugnera, PN)





*****



Gentili Redazioni,

abbiamo letto su Il fatto quotidiano e ANTIMAFIADuemila gli articoli riferiti al caso Gasparri-Di Matteo. A tal riguardo, da cittadini scriviamo quanto segue:

Noi siamo Nino Di Matteo! Ovvero siamo cittadini che fanno del loro meglio per restare liberi e difendere sempre la libertà e i diritti universali.

"Tutto cancellato. Tutto inutile. Tutto da rifare. Lo Stato può scendere a patti con il suo avversario ultrasecolare", si legge nelle prime righe del saggio a firma Nino Di Matteo e Saverio Lodato intitolato Il colpo di spugna. Trattativa Stato-Mafia: il processo che non si doveva fare. Bastano le prime parole del libro per comprendere il perché della richiesta del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, al ministro della Giustizia Carlo Nordio di procedere con un illecito disciplinare nei confronti di Di Matteo. Meglio chiudere la bocca al magistrato antimafia, prima che il popolo apra gli occhi.

Il punto è sempre lo stesso: il processo sulla trattativa Stato-Mafia avvenuta tra il 1992 e il 1994 non si doveva fare, parola di Cassazione. Dunque, perché parlare ancora del sangue dei Giusti, delle stragi di Capaci, via D'Amelio, Roma, Milano, Firenze? Perché mettere nero su bianco riflessioni che possono far nascere il dubbio che qualcosa di innominabile, indicibile e inaccettabile accadde in quel biennio? Perché mai "addensare nubi nere di cui gli italiani non hanno alcun bisogno", perché stuzzicare l'opinione pubblica? Di sentenze come questa è meglio non parlarne più.

Certo è che l'atteggiamento di contrasto al pm Di Matteo appare logico solo per chi abbia qualcosa da nascondere, da camuffare, da insabbiare. Il Sistema di potere, in Italia come in tutto l'Occidente, vuole cittadini ignavi e inconsapevoli, ignoranti e ubbidienti. Per lo stesso motivo i Governi sono attenti alla narrazione con cui tentano di giustificare le guerre e gli attentati, mentre temono le impavide voci nel deserto, dissonanti per il Sistema, come quelle di intellettuali e giornalisti del calibro di Pier Paolo Pasolini, Peppino Impastato, Giulietto Chiesa, Andrea Purgatori e Julian Assange, solo alcuni tra i Giusti che abbiamo il dovere e l'onore di nominare e ricordare per aver impegnato la loro vita nella difesa della libertà e della giustizia, fino alla morte.

Nino Di Matteo è un uomo dello Stato che fa il suo dovere e vive scortato da 32 anni. Non è certo di lui che dubitiamo, ma dell'altro Stato, quello che per paura ricatta, annienta o tenta di mettere a tacere le voci libere e informate dei fatti. La libertà di espressione è un diritto di tutti e Nino Di Matteo ha infatti precisato che "tutte le sentenze vanno rispettate, ma si possono criticare". Perciò a Di Matteo va il nostro sostegno e applauso, invitando tutti a leggere Il colpo di spugna per difendere questa libertà.

Silvia D.V. e Francesco B. "Capalbio, GR)





*****





Buongiorno, leggendo il Fatto Quotidiano e Antimafia 2000 vedo che la richiesta di Gasparre al ministro Nordio è assurda, in quanto il giudice Di Matteo fa il suo lavoro e in Italia c'è la legge che ci dà l’articolo 25 di libera espressione. Pertanto, trovo ingiusto la richiesta di Gasparri da libero Cittadino.

Massimiliano





*****





Sono scandalizzata per quanto ho letto sia su ANTIMAFIADuemila, sia sul Fatto Quotidiano, e cioè che Gasparri chiede al Ministro Nordio di attivare una azione disciplinare nei confronti del PM Nino Di Matteo, per quanto dichiarato nell'ultimo libro " Il colpo di spugna”. Questa azione è del tutto incostituzionale, contro la libertà di espressione. Inoltre, a mio parere, ciò che è scritto nel libro corrisponde a verità, come del resto già ampiamente dimostrato da tempo. Chiedo non venga assolutamente intrapresa nessuna azione nei confronti di Nino Di Matteo, essendo completamente ingiustificata.

Serri I. (Reggio Emilia, RE)





*****





Buona sera direttore, sono un vostro assiduo lettore da molti anni, colgo l'occasione per ringraziare lei e tutta la redazione per il grande lavoro che svolgete.

Le scrivo per esprimere il mio più profondo disgusto per le dichiarazioni esternate da Gasparri (non lo chiamo senatore visto che non mi rappresenta) nei confronti del dott. Nino di Matteo per il suo libro e per il pensiero da lui espresso riguardo la sentenza della cassazione sul processo stato/mafia.

Il pensiero del dott. Di Matteo è il pensiero di tanti cittadini italiani che non hanno modo di poterlo esprimere facilmente.

La mia più profonda stima al dottore e a tutti i suoi colleghi, grazie per il fedele servizio che dà alla nostra REPUBBLICA.

Carmine L.





*****





Siamo una famiglia di Roma e dopo aver letto le notizie dell'attacco al dottore Di Matteo da parte del senatore Gasparri nelle testate giornalistiche di antimafia 2000 e il Fatto Quotidiano, la nostra indignazione è grande.

Noi vogliamo difendere il dottore Di Matteo perché ha il coraggio di lottare e di rischiare la sua vita e quella dei suoi familiari, per un mondo migliore e riteniamo inaudite certe accuse vergognose fatte da uno dei rappresentanti di un partito fondato dalla mafia, il senatore Gasparri.

Appoggiamo con tutte le nostre forze il dottor Di Matteo.

Stefano, Alessia e Daniela P. (Roma, RM)





*****





Buongiorno,

ho appreso dalla Vs. testata giornalistica e dalla testata de "Il Fatto Quotidiano" una notizia a dir poco assurda: il senatore Maurizio Gasparri intenderebbe punire il magistrato Antonino Di Matteo per aver scritto, insieme a Saverio Lodato, il libro "Il colpo di spugna" sulla trattativa Stato-mafia. Ovvero vorrebbe punire un magistrato, anzi IL magistrato, per aver lecitamente espresso il proprio pensiero arrivando addirittura a parlare di eventuale sussistenza di reati!

Domande (retoriche naturalmente):

Ma non siamo in Italia?

È stato abolito l'art. 21 della Costituzione?

Non c'è più la libertà di manifestare il proprio pensiero? (o dipende dal tipo di pensiero?)

Evidentemente per il senatore Gasparri il pm Di Matteo non è persona buona e giusta.

Ma com'è possibile schierarsi contro chi da anni è alla spasmodica ricerca della verità sulle stragi che hanno scosso la nostra nazione?

Il magistrato Nino di Matteo DEVE essere difeso e sostenuto per il suo coraggio e la caparbietà con cui si prodiga per la GIUSTIZIA.

Il senatore Gasparri DEVE essere fermato per le sue deliranti e ingiustificate intenzioni!

Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

Giuliana F.





*****





Ho appreso dalle pagine de “Il Fatto quotidiano” e di “ANTIMAFIADuemila” che il Senatore Gasparri ha chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di punire il pm Nino di Matteo.

Seguo con attenzione il magistrato Di Matteo e ho acquistato il libro: sinceramente, non mi sembra che giunga a conclusioni peggiori di quelle che potrebbe trarre qualsiasi persona mediamente informata. Purtroppo, ho abbastanza anni per ricordare le stragi degli anni 92-93 e fin da subito mi è stato chiaro che simili orrori non potevano essere semplicisticamente rubricati in una logica Male (uguale mafia) contro Bene (uguale Stato). Se il Bene vuole veramente in maniera compatta, coerente e persistente distruggere il Male, lo fa senza che emergano tutte quelle zone d’ombra di cui le stragi sono costellate. Senza essere particolarmente informati, basta pensare alla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino o alla mancata perquisizione del covo di Totò Riina o all’“occhio di riguardo”, o per meglio dire, “l’occhio chiuso” sulla latitanza di Provenzano.

Ma senza entrare nel merito della questione: “trattativa Stato-Mafia”, c’è da chiedersi quale sia veramente il vulnus che Nino Di Matteo infliggerebbe con il suo libello. Trattandosi di una sentenza di terzo grado con un iter definitivamente concluso, esso non è che il commento, certo, questo sì, circostanziato e consapevole, di chi avendo lavorato tanto su qualcosa ne viene amaramente deluso dagli esiti. Un deluso, per altro, in buona compagnia, perché anche Salvatore Borsellino o l’Associazione delle vittime della strage di via dei Georgofili certamente non hanno fatto salti di gioia!

Del resto, se le sentenze non si possono ripercorrere e criticare, ma perché pubblicarle!? Perché porre a disposizione degli avvocati i repertori con le sentenze della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti interpretate da eccellenti giurisperiti? Le lasciamo a prendere polvere in archivio.

Forse i repertori specialistici non causano nessun “mal di pancia” perché le sentenze sono commentate e interpretate solo da e per addetti ai lavori e se ne stanno ben lontane dall’informe e magmatico bacino dell’opinione pubblica. Forse. Diverso è se un agile e molto accessibile libello ripercorre in maniera critica e circostanziata pagine scomode e dolorose di un’Italia che fatica a ottenere Verità e Giustizia. Chi ha lottato contro la mafia ed è morto è diventato un eroe incastrato in una lettura agiografica e per questo claustrofobica nella sua irraggiungibilità, chi ha lottato e sta lottando ancora viene esposto alla gogna mediatica e alle minacce di provvedimenti disciplinari. Falcone e Borsellino erano sicuramente molto umani, molto soli e nelle difficoltà del vivere quotidiano tentavano di superare la loro limitatezza per un fine superiore, Nino di Matteo è altrettanto umano e altrettanto alla ricerca, ma spero non tanto solo. Io, almeno, sono con lui.

Eleonora L.





*****





Salve,

voglio dire che è una vergogna vedere che si sta ostacolando gli unici giusti Giudici rimasti in questa Italia, questi paladini della giustizia e ora Gaspari contro uno degli ultimi Nino Di Matteo. È vergognoso. Basta! È ora che li lasciamo lavorare e fare salire la verità.

Romano P. (Ancona, AN)





*****





Spett.le redazione,

abbiamo letto con attenzione sulle testate di “Il Fatto Quotidiano” e di “ANTIMAFIADuemila” la notizia che il senatore Maurizio Gasparri ha presentato una interrogazione al ministro della Giustizia Nordio per sapere “quali iniziative intenda assumere per verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari e a tutela della magistratura, della Corte di cassazione e dei suoi componenti nei confronti del magistrato Antonino Di Matteo.

Il senatore fa riferimento all’ultimo libro scritto dal dott. Di Matteo assieme al giornalista Saverio Lodato dal titolo “Il colpo di spugna. Trattativa Stato-mafia: il processo che non si doveva fare” e che noi abbiamo letto qualche settimana fa.

È una vergogna che un parlamentare della nostra Repubblica si prenda l’ardire di fare richieste che tentano di delegittimare i magistrati che cercano la verità sulle stragi e rischiano la loro vita tutti i giorni, come il dott. Di Matteo che vive sotto scorta da più di 30 anni.

Come ha scritto il magistrato nel suo ultimo libro, le sentenze vanno sempre rispettate, ma possono essere discusse e criticate; la libertà di manifestare il proprio pensiero è stabilita dall’articolo 21 della nostra Costituzione.

Noi, che il libro lo abbiamo letto interamente, possiamo dire che il tentativo di Gasparri, capogruppo al senato di Forza Italia, partito che ha per cofondatore Marcello Dell’Utri (condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa), è un vile tentativo di mettere il bavaglio a chiunque cerchi di tener viva la memoria sulle stragi di stato degli anni '90.

Vogliamo quindi esprimere tutta la nostra solidarietà al magistrato Nino Di Matteo, che da sempre è in prima linea nella lotta alla mafia e nella ricerca della verità su tanti fatti ancora oscuri della nostra storia.

Dott. Di Matteo, continui sulla sua strada, SIAMO TUTTI CON LEI.

Un cordiale saluto

Flavio ed Eleonora (Verona, VR)





*****





Buongiorno,

sono un artigiano del comune di Prata di Pordenone, da anni seguo ciò che sta succedendo sia all’interno della politica che della magistratura.

Scrivo questa lettera perché venga divulgata a chi ci governa.

A quest’ultimi pensate che il popolo (quello informato) non vede e non sente?

Conosciamo i vostri nomi e cognomi, sappiamo quanto ingrati siete.

Esiste purtroppo un accanimento contro magistrati e giornalisti onesti.

Composto da personaggi a mio parere (le cronache ne danno conferma) corrotti e facenti parte soprattutto da partiti fondati su commissione della mafia.

Quest’ultimi infiltrati all’interno di chi governa il nostro martoriato Paese, si stanno comportando come ai tempi di Totò Riina, con una sola differenza, Riina adoperava il tritolo, questi invece adoperano la lingua biforcuta e fanno leggi a favore dei mafiosi e dei corrotti, contro qualsiasi giustizia (le leggi confermano).

Quello che in questi giorni sta succedendo ha oltrepassato ogni criterio di giustizia, un ministro della Repubblica italiana Gasparri Maurizio, un politico allenato a son di AspiRiina, l’ennesima marionetta gestita dai poteri della massoneria deviata, il quale da buon traditore ordina al ministro della giustizia Carlo Nordio (non mi voglio esprimere in merito a Nordio), di perseguitare Antonino di Matteo.

Chi è per il popolo Antonino Di Matteo?

Antonino per il popolo è il magistrato onesto, uomo retto, onorato e amato per la Sua determinazione e soprattutto perché come pochi rischia la propria vita, quella della Sua famiglia e delle Sue guardie del corpo, per una semplicissima ragione, portare avanti verità nascoste dal potere occulto.

È stato ostacolato sulla trattativa stato-mafia in tutti i modi. Come è stato ostacolato Antonio Ingroia o tutti quegli ufficiali o magistrati assassinati che cercavano la verità, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, gli agenti di scorta, ecc. Collaboratori di giustizia come Luigi Ilardo, assassinato. Oppure fatti ammazzare, come il chirurgo Attilio Manca, perché non deve parlare.

La lista sarebbe lunghissima dalle stragi 92-93 sui crimini che lo Stato sino a oggi ha sempre cercato di deviare e nascondere.

Ringraziamo gli editoriali fascisti che si sono occupati di dire menzogne in merito sia al magistrato Nino Di Matteo, che ad altri Suoi colleghi perseguitati a causa di un accordo tra stato e mafia gestito da ufficiali dei carabinieri, tutt’oggi assolti per non aver commesso nessun reato.

Ridicola sentenza.

Il popolo non sopporta più questo ridicolo trattamento su persone dalla schiena dritta.

Fermate questa onda maledetta.

Fabio B. (Prata di Pordenone, PN)





*****





Egregi Direttori,

ho letto sulle vostre testate giornalistiche nel giorno 27 marzo le accuse che Maurizio Gasparri ha fatto al magistrato Nino di Matteo a proposito del suo ultimo saggio "Il colpo di spugna" sul processo della trattativa Stato-Mafia e sono rimasta senza parole. Io lavoro nella Sanità pubblica e non sono una tecnica di questi argomenti ma ho letto la trilogia di Di Matteo-Lodato su questo processo (il patto sporco, il patto sporco e il silenzio) e ho seguito le sue interviste su LA7, mi pare un uomo che sta dando la sua faccia, la reputazione, la carriera e anche la vita visto che ha un "primo livello di protezione eccezionale" solamente per la ricerca della Verità, una verità molto scomoda per tanti. Trovo profondamente ingiusta questa richiesta di azione disciplinare nei suoi confronti in difesa dei giudici della suprema corte, fatta poi da un uomo che "ha spesso attaccato la Procura di Palermo - a volte anche molto duramente - e i pm che hanno indagato sulle trame oscure del periodo stragista". Lo capisco anche io, che non sono del mestiere, che Di Matteo è un personaggio scomodo a tante persone che lavorano nei Palazzi della politica italiana, dopo le leggi ad personam per non permettergli di entrare in politica, dopo la proposta dei test psicologici per controllare la salute mentale dei magistrati, adesso questa difesa illogica dei giudici della corte suprema lo trovo profondamente umiliante e indecente e mi vergogno che un uomo così incorruttibile venga costantemente attaccato tentando di screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica per isolarlo e indebolirlo.

Ecco io voglio esprimere tutta la mia solidarietà nei suoi confronti, in difesa del diritto alla libertà di espressione suo e di ogni cittadino.

e orgogliosamente dico IO SONO NINO DI MATTEO.

Ilaria Martelli (Castelbolognese, RA)





*****





Egregio direttore,

La prego di voler dare voce, attraverso il suo prezioso giornale, ai pensieri che sottoscrivo, nella fiduciosa speranza di non essere il solo e di interpretare altresì i sentimenti di quanti hanno a cuore la Giustizia e soprattutto gli Uomini Giusti che la sanno correttamente vivere ed interpretare.

Apprendo dalle sue pagine delle variegate iniziative del senatore GASPARRI, atte a "tutelare" la Magistratura, a suo dire offesa ed oltraggiata dal libro IL COLPO DI SPUGNA del dott. Di Matteo e Saverio Lodato.

Non ho bisogno di sottolineare i meriti di un magistrato costretto a vivere perennemente sotto scorta, per via del suo straordinario coraggio nel difendere e tutelare - egli stesso - la Giustizia, sulla eroica scia di Falcone e Borsellino.

Piuttosto mi stupiscono grandemente le "tenere" premure del senatore GASPARRI, capogruppo di un movimento politico che ha sempre denigrato, ostacolato, combattuto ed umiliato la Magistratura. Che grande cambiamento!

È mai possibile che il senatore si sia.... "pentito"?

Ed ancora stupisce questo suo "tenero" ed affettuoso afflato di tutela, mentre il suo Governo si prodiga alacremente ed ostinatamente ad imporre, proprio alla Magistratura, specifiche iniziative castigatorie, con i famigerati test psicologici agli aspiranti magistrati.

Il dottor Di Matteo ha già ricevuto una feroce condanna - con annesso, adeguato tritolo, già "amorevolmente" predisposto - da parte di Totò Riina. Non nutro alcun dubbio che le condanne invocate dal GASPARRI non evochino, per carità, la medesima efferata punizione, ma le stesse procedono più istituzionalmente e sommessamente, quanto tristemente, non certo nella direzione opposta!

Il senatore - onorevole - GASPARRI farebbe bene a chiarire i suoi poderosi conflitti di interesse recentemente scoperti e ampiamente illustrati dal FATTO QUOTIDIANO. E, considerato quanto sopra, con qualche altra "aggiuntina" supplementare... farebbe bene altresì a specificare agli elettori (non i suoi, che avrebbero qualche difficoltà) il perché vuole, così affettuosamente, inserirsi in seno alla Commissione Antimafia.

Quali sono i suoi intenti?

Qual è il suo ambizioso e prezioso programma?

Enzo F. (Treviso, TV)





*****





Spettabile redazione, con queste poche righe voglio semplicemente dichiarare sostegno e vicinanza al magistrato Antonino Di Matteo, autore insieme al giornalista Saverio Lodato del libro "Il colpo di spugna" sulla trattativa stato-mafia. Un libricino ingombrante, viste le reazioni che sta suscitando.

Ho infatti appreso da notizie pubblicate sul Fatto Quotidiano e su Antimafia duemila che il senatore Maurizio Gasparri si sarebbe rivolto al ministro della Giustizia Carlo Nordio per "verificare l'eventuale sussistenza di reati derivanti dalle esternazioni contenute nel citato libro". Basta questo virgolettato, da solo, a mettere i brividi. E a catapultarci indietro nel tempo, rievocando rigurgiti di fascismo e di censure medievali.

Premetto: sono una semplice cittadina, lavoratrice e madre di famiglia. Conosco la politica attraverso la narrazione dei fatti accaduti negli ultimi 50 anni. Non sono un politico di professione, ma ho sempre fatto le mie battaglie da attivista, scendendo in piazza a manifestare civilmente, così come previsto dalla Costituzione: per la liberazione della donna, per i diritti civili, per le minoranze, per il diritto all'accoglienza, contro la guerra, il nucleare e via elencando. Aggiungerei, oggi, per il diritto all'informazione e all'investigazione senza mordacchia.

Conosco e ho vissuto con dolore il periodo stragista che ha insanguinato il bel Paese. Ero una bambina durante il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, ma ricordo bene dov'ero quel giorno. Nel '92 ho pianto per la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come fossero parenti, pur non avendoli mai incontrati. Quel tritolo ha spaccato il cuore degli italiani, ma non ne ha soffocato la fame di verità. E di speranza. Perché il nostro miraggio è sempre lo stesso: costruire una società migliore. L'uomo nuovo.

Per fortuna, negli anni si sono avvicendati rappresentanti della stampa e della magistratura che hanno scelto di portare avanti la battaglia contro i poteri forti: la lotta alla mafia. Ed è proprio grazie a queste persone, che ammiro per il loro coraggio, che trovo la forza di essere indignata e di manifestare per chiedere con ancora più veemenza: verità e giustizia.

Ho scritto questa lettera di solidarietà al sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Di Matteo perché credo fermamente nella giustizia giusta. E sono convinta che chiedere allo Stato e alle istituzioni di illuminare le 'trame' oscure del nostro Paese non debba essere una pretesa, ma un diritto.

Alessandra M.





Elaborazione grafica by Paolo Bassani



