Per il ministro russo l'Alleanza Atlantica può contribuire alla soluzione della crisi se smette di inviare armi a Kiev

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato venerdì in un'intervista all'agenzia cinese Xinhua che i paesi della NATO “fanno di tutto" per impedire che l'attuale conflitto con l'Ucraina finisca attraverso accordi politici.

Secondo l'alto funzionario, l'Alleanza Atlantica riempie l'Ucraina di armi "con il pretesto della 'lotta contro l'invasione'", anche se in realtà Usa e Ue "intendono combattere la Russia 'fino all'ultimo ucraino' e sono totalmente indifferenti al destino dell'Ucraina come attore internazionale indipendente”.

Tuttavia, secondo il ministro gli Stati Uniti e la NATO possono contribuire alla soluzione dell'attuale crisi, ma devono rinunciare ad alcuni dei punti chiave della loro politica nei confronti di Kiev. "Prima di tutto, dovrebbero tornare in sé e smettere di fornire armi e munizioni a Kiev. Il popolo ucraino non ha bisogno di Stinger [missili antiaerei] e Javelin [missili anticarro], ma della risoluzione di problemi umanitari urgenti," ha sottolineato Lavrov.

Inoltre, l'Occidente deve smettere di "imbiancare il regime di Kiev”.

"Altrimenti, Washington, Bruxelles e le altre capitali occidentali dovrebbero essere consapevoli della loro responsabilità per la complicità nei crimini sanguinosi dei nazionalisti ucraini", ha affermato.

In questo senso, Lavrov ha esortato le autorità ucraine a porre fine alle loro "ciniche provocazioni", comprese quelle perpetrate nei media internazionali. "Le unità ucraine, usando i civili come scudi umani, effettuano barbari bombardamenti delle città, come hanno fatto a Donetsk e Kramatorsk. Si prendono gioco dei detenuti militari russi con crudeltà verso gli animali, pubblicando le loro atrocità su Internet", ha ricordato il ministro.

Il capo della diplomazia russa ha anche attaccato i media globali "controllati dall'Occidente", nel senso che Kiev li usa per ritenere l'esercito russo responsabile di presunti crimini di guerra.



“Non siamo in guerra con la NATO”

Lavrov, nel corso della lunga intervista all’agenzia cinese, Paese alleato della Russia, ha detto che “non ci consideriamo in guerra con la Nato, perché questo sarebbe un passo che aumenterebbe i rischi di una guerra nucleare", ha detto Lavrov.

"Purtroppo, c'è la sensazione che la Nato ritenga di essere in guerra con la Russia. La Nato, gli Stati Uniti, i leader europei dicono direttamente che Putin deve perdere, che la Russia deve essere sconfitta", ha aggiunto.

"Credere che l'ultima ondata di sanzioni che hanno mostrato il vero volto dell'Occidente - che, per quanto capisco ora, è sempre stato russo-fobico - spinga la Russia a 'gridare aiuto e chiedere perdono' è da pessimi pianificatori e da chi non sa nulla della politica estera di Mosca o di come affrontare la Russia".

"Non è la Russia a giocare con le parole 'guerra nucleare'", ma è stato il presidente Volodymyr Zelensky a dire a gennaio che "l'Ucraina ha commesso un errore quando ha rinunciato al suo status nucleare. E poi ha detto che l'Ucraina dovrebbe pensare all'acquisizione di armi nucleari", ha aggiunto.

"Non giochiamo mai con concetti così pericolosi", ha proseguito Lavrov. "Mi è stato chiesto se fosse possibile una guerra nucleare, se i rischi di iniziare una guerra nucleare fossero aumentati e se la Russia ritenesse che ciò potesse accadere. Ho risposto che fin dall'inizio della nostra cooperazione con l'amministrazione Trump, abbiamo offerto loro di riaffermare la tesi di Reagan-Gorbacov del 1997 secondo cui non potrebbero esserci vincitori in una guerra nucleare e quindi non dovrebbe mai essere scatenata".



Trattative tra Russia e Ucraina

D'altra parte, il ministro degli Esteri ha spiegato che le delegazioni di Russia e Ucraina svolgono i negoziati in videoconferenza "veramente su base giornaliera", discutendo il progetto di un possibile accordo che metta fine al conflitto. Tali pilastri come lo status neutrale, non nucleare, la smilitarizzazione dell'Ucraina e le garanzie di sicurezza dovrebbero essere inclusi nel documento finale.

Lavrov ha sottolineato che l'agenda del dialogo include anche le questioni della denazificazione dell'Ucraina, il riconoscimento di nuove realtà politiche, la revoca delle sanzioni, lo status della lingua russa, tra gli altri. "La risoluzione della situazione in Ucraina contribuirebbe in modo significativo alla riduzione delle tensioni militari e politiche in Europa e, in effetti, in tutto il mondo", ha sottolineato.

Nonostante il fatto che Mosca sostenga di continuare i negoziati, ci sono alcuni ostacoli. In particolare, il ministro degli Esteri ha menzionato "la retorica bellicosa e le attività sediziose dei mecenati di Kiev". In questo senso, ha sottolineato che il raggiungimento di un accordo sarà possibile “quando Kiev comincerà a farsi guidare dagli interessi del popolo ucraino e non da “consiglieri da lontano”.



