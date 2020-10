Coronavirus, seconda ondata 2020

I contagi in Italia e nel mondo. Le restrizioni del governo e le proteste dei cittadini

Da qualche settimana in Italia e in Europa la pandemia da Covid-19 è tornata a farsi sentire come durante i mesi primaverili di questo 2020. Gli esperti e il comitato tecnico scientifico dicono chiaramente che le cifre di questa seconda ondata si stanno riallineando a quelle di marzo e aprile e il pericolo di un secondo lockdown è ormai alle porte. Parola ai numeri, dunque. Dagli ultimi dati si apprende che l’Italia è passata da una media di 2.000 casi di inizio ottobre a 18.000 degli ultimi giorni, dopo una serie di raddoppi settimanali. La situazione sta evidentemente peggiorando. Oggi, 29 ottobre, i contagi sono 26.831 e 217 i morti. In Campania è record con 3.103 contagi. Oltre 2mila nuovi positivi in Veneto. In Toscana 1.966 casi, 1.545 in Emilia Romagna e 716 in Puglia. Nel nostro Paese, il numero di tamponi effettuati non è riuscito a tenere il passo con la crescita dei casi: il tasso di positività sui tamponi è infatti arrivato a essere superiore al 10%, mentre quello sulle persone testate è al 18%. I ricoveri sono quasi 14.000 e quelle in terapia intensiva hanno già superato le 1.400 unità: i pazienti positivi al Coronavirus in questo momento occupano pertanto il 21,3% dei posti di terapia disponibili. I dati si riferiscono esclusivamente ai pazienti in questo momento positivi e non tengono conto di tutti gli altri già occupati da pazienti con altre patologie (circa il 60-70% normalmente). Campania, Valle d’Aosta ed Umbria sono le regioni ad avere tassi di occupazione delle sale ospedaliere superiore al 30%. Inoltre secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia il sistema di tracciamento dei contatti non sta più funzionando adeguatamente. Per almeno 23.018 casi, pari al 44% di quelli notificati all’Iss tra il 12 e il 18 ottobre, non è stato possibile identificare un collegamento epidemiologico. In 4 casi su 10 quindi non si sa come la persona sia stata contagiata.



Europa e Americhe

Ma qual è la situazione negli altri paesi europei, e in generale nel mondo? La Spagna è il paese europeo in cui i casi hanno iniziato a salire più rapidamente: il Governo spagnolo nei suoi bollettini non comunica i dati per data di notifica, come in Italia, ma per data di prelievo.

Ieri il Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, l’equivalente del Cts in Italia, ha comunicato che nelle ultime due settimane sono stati diagnosticati 205.256 casi, di cui 63.789 con sintomi, un numero che inevitabilmente crescerà nei prossimi giorni con il consolidamento dei dati. I casi notificati sono invece pari a 220.652, e sono in forte aumento nelle comunità autonome di Aragona, Castiglia e León, Catalogna e Navarra, oltre che nelle enclavi di Ceuta e Melilla. Situazione analoga anche in Francia e Germania. La Francia, insieme alla Spagna, è uno dei paesi dove i casi sono ripresi a crescere prima, ed è quello con i numeri assoluti maggiori in Europa. Nel paese sono stati sfiorati ieri i 70000 contagi nell’arco di 24 ore. Al momento in Francia ci sono 18.978 persone ricoverate e 2.918 in rianimazione. Anche la Francia fornisce il numero di nuove ospedalizzazioni: nella giornata di martedì si sono registrati 2.988 nuovi ricoveri in ospedale e 431 in rianimazione. Sempre ieri la Francia ha notificato 523 decessi avvicinandosi ai numeri di marzo e aprile. Intanto ieri il presidente Emmanuel Macron ha annunciato lockdown da venerdì fino al 1° dicembre. Attraversando l’oceano negli Stati Uniti sono stati registrati 75.468 nuovi contagi e 1.000 vittime per Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, il totale dei casi positivi sale così a quota 8.848.875, mentre i decessi toccano quota 227.604. Lo stato di New York resta quello con più vittime: dall'inizio della pandemia sono morte a causa del coronavirus 33.435 persone. Nella sola città di New York i decessi sono stati 23.980. Bilancio negativo anche in Brasile con 510 morti e 28629 contagi in 24 ore, mentre l’Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071.



Il Dpcm di Conte

Al fine di contenere la curva dei contagi, in costante crescita, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo essersi consultato più volte con il Cts e i vari ministri, ha firmato il nuovo Dpcm lo scorso 18 ottobre. Il Dpcm prevede la possibilità per i sindaci di chiudere dopo le 21,00 strade e piazze della movida a rischio assembramenti, limitazioni alla ristorazione, ingressi scaglionati alle scuole superiori, il divieto per gli sport di contatto amatoriali, tutto al fine di "tutelare la salute e l'economia" e nella speranza di evitare un nuovo lockdown generalizzato. Il 24 ottobre il premier Conte ha firmato un nuovo Dpcm, in vigore da lunedì 26 ottobre, che riguarda principalmente il mondo della ristorazione e prevede la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 nei giorni feriali. Il Dpcm prevede inoltre lo stop a palestre, piscine, cinema, teatri, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Immediata la rabbia dei cittadini che da giorni scendono in piazza protestando contro le misure restrittive imposte dal governo. Disordini e tafferugli si sono verificati a Napoli, Milano, Roma, Catania e altre città d’Italia. A seguito delle manifestazioni e delle richieste di moltissimi lavoratori il governo ha attivato il “dl ristoratori” che prevede lo stanziamento di 5 miliardi di euro per imprese, partite Iva, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e discoteche, le categorie colpite dall’ultimo Dpcm. Ma le manifestazioni non si placano. Dalle strade i manifestanti, imprenditori, dipendenti e liberi professionisti rispondono “vogliamo lavorare”.



Per info: governo.it/it/coronavirus



