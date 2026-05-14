L'attualità delle stragi del '92-'93



Dialogo con Luca Tescaroli

Sabato 16 Maggio 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Culturale delle Grazie, Sala Diamante, Udine, via Pracchiuso, 21 - 33100 si terrà un incontro con il Procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, organizzato dal collettivo Casa Giovani Del Sole, per analizzare il passato e capire cosa continua a influenzare il presente. L’incontro sarà moderato da Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto e scrittrice, e da Luca Grossi, redattore di ANTIMAFIADuemila. Saluti iniziali di Giorgio Bongiovanni, direttore di ANTIMAFIADuemila. Con interventi artistici a cura di Casa Giovani Del Sole.

A oltre trent’anni dalle stragi, nonostante importanti risultati giudiziari, permangono alcune lacune significative, che secondo Tescaroli ci impediscono di considerare concluso il percorso verso una verità piena sulle stragi di mafia e i delitti eccellenti. Come nel caso della strage di via Palestro a Milano: ancora non sappiamo l’identità di chi ha piazzato l’autobomba, né quali attività siano state svolte nei giorni immediatamente precedenti all’attentato.

Come ha scritto lo stesso Tescaroli nel suo saggio Il biennio di sangue, “senza verità completa non c’è giustizia”, perché le stragi del 1992-1994 hanno rappresentato non solo un attacco sanguinoso contro lo Stato, ma anche “un condizionamento provocato alla nostra democrazia” che ancora oggi richiede risposte. Restano infatti aperti interrogativi fondamentali sui cosiddetti “mandanti a volto coperto”, sulle presenze esterne a Cosa nostra e sulle connessioni tra mafia, eversione nera e apparati deviati dello Stato.









Tra le questioni ancora irrisolte vi è anche “l’accelerazione dell’eliminazione di Paolo Borsellino”, avvenuta soltanto cinquantasette giorni dopo la strage di Capaci. Un’accelerazione che, secondo diverse testimonianze raccolte nel corso degli anni, potrebbe essere collegata a interessi e accordi più ampi, maturati durante la stagione stragista. “Non sappiamo se e quando si potrà dimostrare, con certezza, che Cosa nostra non ha agito da sola”, scrive Tescaroli nel libro.

Allo stesso tempo le mafie che hanno usato piombo e tritolo contro lo Stato 30 anni fa, oggi applicano una strategia diversa: atti di violenza più sottile, infiltrazione nell’economia e nelle istituzioni. Sono diventate più difficili da individuare, ma non meno pericolose. In Italia abbiamo già i migliori strumenti di contrasto alle mafie al mondo: non servono nuove leggi, serve preservare ed applicare ciò che già esiste. Senza una ricostruzione completa dei fatti, non ci potrà essere una vera giustizia.

L'ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria tramite il Form “Prenota ora il tuo posto!”.



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