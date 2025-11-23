Contro separazione delle carriere e malaffare: ''Nessun passo indietro''

A Palermo giuristi, giornalisti, politici e società civile a confronto dopo il Cuffarogate e il sì alla riforma costituzionale. “Votate no al referendum!”



Dalla Sicilia si serrano i ranghi contro l’affarismo e si levano gli scudi a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Membri delle opposizioni, familiari di vittime di mafia, giuristi, giornalisti e giovanissimi rappresentanti della società civile si sono confrontati in un convegno nato dall’esigenza di affrontare con chiarezza e responsabilità i recenti fatti legati al cosiddetto Cuffarogate e, più in generale, le dinamiche di malagestione della sanità, degli appalti e dei sistemi di potere che incidono sulla vita pubblica dell’Isola e dell’Italia. Sullo sfondo, il pericolo della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, su cui gli italiani saranno chiamati a votare il prossimo anno.

“Politica & Malaffare: l’unica separazione utile ai cittadini”: questo il titolo dell’iniziativa organizzata da ANTIMAFIADuemila, con il contributo del Movimento 5 Stelle al al teatro “Al Massimo” di Palermo e moderata da Aaron Pettinari e Jamil El Sadi (capo redattore e redattore della rivista). Ad aprire i lavori i giovanissimi della CGIL, UDU, Attivamente e Our Voice. “Il sistema clientelare stritola la nostra terra da decenni”, ha ricordato Andrea La Torre di Attivamente. “Abbiamo una classe dirigente predatoria che mangia giorno dopo giorno il futuro della nostra regione e il nostro futuro”. “Siamo di fronte a un potere che si sente al di sopra della legge”, ha aggiunto Marta Capaccioni di Our Voice. “Un sistema di potere nato durante il regime e che ha continuato a condizionare sotto banco il nostro Paese dalla fine della Seconda guerra mondiale fino a oggi”. La riforma della separazione delle carriere, secondo la giovane attivista, rientrerebbe in questa logica: “Si tratta di una riforma pericolosa, che creerà un sistema giustizia fortemente diseguale e classista”.











No alla separazione delle carriere

Dello stesso parere anche Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre, e Alfredo Morvillo, ex magistrato e genero di Giovanni Falcone. “La separazione delle carriere è uno dei momenti attraverso cui il governo ritiene di semplificare ancora di più la nostra democrazia e ridurre i poteri che abbiamo costruito con fatica dai tempi della caduta del fascismo, così da prendere pieno potere”, ha dichiarato Miceli. “Tutto questo succede in un Paese che dal 1947 a oggi non ha mai visto interrompere la stagione delle stragi”.

Secondo Morvillo “la separazione delle carriere fa parte di un capitolo più ampio di questa linea governativa ed è volta a indurre nei cittadini una grande sfiducia nei giudici. Gli attacchi ormai sono di carattere generale: prima hanno attaccato i pm, poi i tribunali, poi le Corti d’appello, poi la Cassazione e infine la Corte dei Conti”. Ora, per dare legittimità storica alla riforma, “si sono inventati anche i riferimenti a Giovanni Falcone”, ha ricordato Morvillo, sottolineando che il giudice aveva a cuore soprattutto l’indipendenza del pubblico ministero - indipendenza che, come ricordato dai successivi relatori, verrebbe meno con questa legge.

A seguire hanno preso la parola gli esponenti del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, Giuseppe Antoci e Federico Cafiero de Raho; con loro anche il presidente Giuseppe Conte. L’ex magistrato e attuale deputato de Raho ha sottolineato i pericoli della riforma, spiegando che essa mina i principi costituzionali che configurano un potere giudiziario “unito, cioè un unico ordine”. “Sarà il cittadino - ha aggiunto - a risentire gli effetti di questa riforma”, poiché “la tutela dei magistrati passerà a un altro organo” e “senza un Consiglio capace di difendere l’ordine, il PM diventerà vulnerabile agli attacchi del governo”.











“Credo che tutto quello che sta accadendo sia inaccettabile, perché mina alla base un principio fondamentale del nostro convivere: che la legge è uguale per tutti”, ha commentato Giuseppe Conte.

La posta in gioco del referendum viene descritta da Roberto Scarpinato come una “emergenza democratica”: il “no” significa rifiutare lo smantellamento delle tutele costituzionali e opporsi al tentativo di mettere la magistratura “sotto il tallone della politica”.





Il sistema Cuffaro e il malaffare endemico

Il senatore ha poi esposto un’analisi approfondita e severa dell’attuale classe dirigente italiana, “una cricca” i cui membri oggi “non avvertono più la necessità di nascondersi”. Basti pensare alla permanenza in politica di “condannati come Dell’Utri e Cuffaro”. Quest’ultimo - ha aggiunto Scarpinato - era “pronto a ricandidarsi di nuovo come governatore”. L’ex magistrato ha denunciato una “sintonia culturale” tra vertici politici regionali e nazionali, in cui imputati o condannati per mafia e corruzione vengono presentati come “vittime di abusi giudiziari”. Addirittura i magistrati sono appellati come “nemici” - persino “killer” - mentre mafiosi e corrotti vengono descritti come perseguitati dalla giustizia.

A proposito di “corrotti descritti come perseguitati”, di grande peso sono state le parole di Salvatore Borsellino, collegato da Milano, che ha commentato con amarezza la vicenda Cuffaro. “Il clientelismo, il trasformismo, il mercimonio dei voti sono tornati in questa terra”. “Ai funerali di mio fratello la gente, soprattutto i giovani, gridava ‘Paolo, Paolo’. Sembrava una promessa per quella lotta che era stata così bruscamente interrotta. I balconi di Palermo si riempivano di scritte e lenzuola. Mi ero illuso che Palermo, la Sicilia, si fosse finalmente svegliata e che quel sacrificio di sangue avesse rappresentato una svolta, e che il sogno d’amore di mio fratello potesse finalmente realizzarsi. A poco a poco tutto è tornato come prima”, ha ribadito.











Di Cuffaro, ritenuto dai pm di Palermo il dominus di un comitato d’affari che pilotava appalti e concorsi pubblici, ha parlato anche Ismaele La Vardera. Il giornalista e politico denunciò il “sistema Cuffaro” sin dai tempi dell’inchiesta per favoreggiamento a Cosa nostra (per la quale l’ex presidente di Regione fu condannato a 5 anni). “Cuffaro è tornato in politica e ha di fatto messo gli uomini peggiori nei posti migliori. Perché la lottizzazione cuffariana era quella di cercare, nell’arco costituzionale, di convincere tutti e coinvolgere tutti a questa festa dell’amicizia”, ha spiegato.

Spazio anche ai giornalisti: in videocollegamento è intervenuto Walter Molino di Report. “L'informazione svolge una funzione fondamentale dentro la democrazia. E anche se continuiamo a vedere cose spaventose, non abbiamo nessuna intenzione di arretrare”. A fine convegno sono intervenuti, parlando di difesa della Costituzione, Armando Sorrentino (vicepresidente vicario ANPI Palermo) e Claudio Riolo, docente di Scienze Politiche all’Università di Palermo, che hanno denunciato l’attacco sistematico alla Carta, diretto verso una “demolizione a pezzi”.



Foto © ACFB



