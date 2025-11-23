Caltanissetta, intercettazioni Bellini: ''Scalfaro mi ordinò di infiltrarmi in Cosa nostra''

Nino Gioè sapeva della collaborazione di Mutolo già nel luglio del 1992

Il terrorista nero Paolo Bellini è ceratamene una figura chiave nella storia dello stragismo italiano.

Condannato in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 l’ex avanguardista è stato indagato per “aver partecipato, quale concorrente morale, all’organizzazione e all’esecuzione” alla strage di Capaci. In un primo momento a Bellini non veniva contestato un ruolo nella strage di via d’Amelio, una condizione che è stata evidentemente modificata successivamente. Com’è noto i pm hanno avanzato richiesta di archiviazione firmata dal procuratore aggiunto Pasquale Pacifico. L’atto risale al 3 luglio ma era stato notificato alle 47 persone offese solo nei primi gironi di novembre.

Nelle intercettazioni contenute nei documenti l’ex Primula nera - come riportato dal Fatto Quotidiano - sostiene di essere stato “indotto” a infiltrarsi in Cosa Nostra dall’ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Lo fa mentre parla in casa, quando discute col compagno di cella, dopo l’arresto del giugno 2023, mentre è ancora a piede libero nel gennaio dello stesso anno oppure davanti ai giudici di Bologna. Insomma è un argomento che appare più volte fra le sue parole.

“Io vengo contattato da un emissario del presidente della Repubblica Oscarino Scalfarino… al fine di porre fine alla stagione stragista” disse davanti ai giudici aggiungendo che “parleremo del perché è stato eletto presidente Scalfarino, del perché non è stato eletto Andreotti, del perché qualcheduno è diventato capo dei Servizi…”. Gli inquirenti annotano che il riferimento è a Mario Mori, “la cui designazione sarebbe stata voluta da Silvio Berlusconi”; “fu messo per fare quello che c’era da fare… la mafia e lo Stato. Io ho eseguito ordini precisi”, dice ancora nel luglio di due anni fa, intercettato in carcere; “Scalfaro è stato molto all’interno di organizzazioni religiose, altro che gran massoneria. Io ho sempre operato per loro: quand’ero pischello mi hanno addestrato apposta” ha detto quando era libero. Per il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico, queste intercettazioni sono solo “un tentativo di Bellini di spostare l’attenzione rispetto ai contatti con ambienti della destra eversiva in chiave difensiva rispetto al processo che lo vedeva imputato per la strage di Bologna”. L’ipotesi è che stesse ripercorrendo la sua strategia difensiva “forse anche nella consapevolezza - divenuta certezza dopo il suo arresto - di poter essere oggetto di intercettazioni”.









Oscar Luigi Scalfaro sul luogo della strage di Capaci © Shobha





Le indagini, riporta sempre la richiesta di archiviazione ripresa dal fatto, “non hanno fatto emergere elementi in grado di suffragare un coinvolgimento nella fase ideativa o esecutiva delle stragi”.

Alcune cose tuttavia sono state messe nero su bianco: come i soggiorni di Bellini in Sicilia poco prima delle bombe e il passaggio di Bellini a Cefalù il 10 luglio 1992. Bellini venne interrogato già nel 1992 e disse di aver visto il capomafia Nino Gioè - uomo del ‘mondo di mezzo’, vicino ai servizi segreti e condannato per la strage di Capaci - e di avergli confidato la sua preoccupazione per la collaborazione di Gaspare Mutolo. Tuttavia il primo interrogatorio del pentito risale il primo luglio, solo dieci giorni prima. “Resterebbe da chiarire – annotano i pm – come all’interno di Cosa Nostra fosse già nota una notizia certamente riservata e delicata”.

Un colloquio che si inserisce in una scacchiera molto più grande e inquietante.

Mutolo si fidò soltanto di Borsellino. L’interrogatorio segreto iniziò alle 15 negli uffici della DIA, dove il pentito parlò a ruota libera delle commistioni tra mafia e istituzioni, facendo i nomi del giudice Signorino e del dirigente del SISDE Bruno Contrada. L’interrogatorio proseguì per circa tre ore, finché alle 18 Borsellino ricevette una telefonata dal Ministero: gli venne comunicato che doveva recarsi urgentemente dal neoministro dell’Interno Nicola Mancino. Alle 18:30 il giudice arrivò al Ministero, ma incontrò invece il capo della Polizia Vincenzo Parisi e lo stesso Contrada, citato poco prima da Mutolo. L’agente del SISDE gli disse persino: “Se gli serve qualcosa a Gaspare fammi sapere”. Ma come fece a conoscere l’incontro, che avrebbe dovuto essere segreto? Un incontro segreto che, in realtà, conobbero in troppi.



Fonte: ilfattoquotidiano.it



ARTICOLI CORRELATI

Nero su Bianco: i rapporti tra il terrorista nero Paolo Bellini e il capomafia Nino Gioé

Fabio Repici: chi suggerì a Cosa nostra di colpire il patrimonio artistico?

A Dark Side, il figlio di Paolo Bellini: ''Mio padre protetto e addestrato da apparati''

Strage di Bologna: condanna a Bellini potrebbe aprire nuovi scenari sulle stragi di mafia