Di Matteo: ''Stiamo lasciando ai nostri figli un mondo in guerra. Dobbiamo resistere''

A Palermo in corso la presentazione del libro ''Cinquant’anni di mafia'' di Saverio Lodato

"Su questo palco con me ci sono persone che per il loro coraggio sono stati oggetti di attacchi e delegittimazioni". A parlare è Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia ed ex consigliere togato del Csm, durante l'evento al Teatro Golden di Palermo (Via Terrasanta, 60) che sta ospitando la presentazione del libro Cinquant’anni di mafia (edito da Bur-Rizzoli), scritto dal giornalista e scrittore Saverio Lodato. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Falcone e Borsellino, promette di essere un momento di riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata, con un ricco parterre di ospiti e un omaggio speciale alla memoria di Giovanni Falcone. A moderare l’incontro è Giorgio Bongiovanni, direttore di ANTIMAFIADuemila.











Il magistrato è tornato anche a parlare delle riforme della giustizia, in particolare della separazione delle carriere dicendo che è un progetto che affonda le sue radici nel "piano di rinascita democratica di Licio Gelli". Servirà a "sottoporre il pubblico ministero al potere esegutivo".

Di Matteo a poi parlato di attulità in riferimento alle guerre nel mondo e alla vendita di armi: "Stiamo lasciando alle giovani generazioni un mondo in guerra, un mondo in cui cresce a dismisura il disrivello tra i ricchi e i poveri, una vera e propria dittatura dei ricchi". "Dobbiamo tutti resistere".

Subito dopo è stata la volta di Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse, che ricordato come "noi riteniamo che la strage di Via D'Amelio sia collegata con le altre stragi, prima di tutto con la strage di Capaci, dove è stato ucciso Giovannelli Falcone, e poi anche con le stragi che sono venute dopo quella di via D'Amelio, la strage dei Giorgofili, la strage a Firenze, la strage a Milano".











"Il libro di Savere Lodato lo sto rileggendo in questi giorni con le parti che sono state aggiunte. Saverio Lodato è una delle poche voci di verità che ci sono in questo Paese".

Poi ci sarà l'intervento di Luigi Li Gotti, avvocato e storico difensore dei collaboratori di giustizia; Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore del M5S; e Luigi de Magistris, politico ed ex magistrato e naturalemente dell'autore Saverio Lodato.











"La caratteristica di questo libro è di dare una visione unitaria di queste vicende, la guerra che lo Stato non ha saputo vincere" disse Giovanni Falcone, registrato il 16 settembre 1990 a Modena durante la presentazione della prima edizione di Dieci anni di mafia (Rizzoli), in occasione della Festa de l’Unità sarà la volta dei relatori. La "risposta dai funzionari dello Stato rispetto a questi problemi ha prodotto una risposta. Per la mafia la Sicilia non è più il cortile di casa sua".

Lunetta Savino, ha dato voce alle pagine di Lodato: "Falcone sapeva bene che il rapporto mafia-politica esiste, è strettissimo, ed è la condizione essenziale che consente appunto alla mafia di non essere semplice gangsterismo, guerra fra bande, criminalità organizzata, anche se di alto livello" ha letto l'attrice dalle pagine di "Giovanni, cuore e cervello di Sicilia". La seconda lettura è stata quella de 'Un cronista in via Carini' in cui Lodato racconta quel terribile giorno in cui venne ucciso il generale Carlo Alberto dalla Chiesa.











