MicroMega vive (per lottare insieme a te)

Tre settimane fa stavamo avviando le procedure per la liquidazione di MicroMega.

Ma voi avete fatto il miracolo: in due settimane e un giorno avete sottoscritto oltre cinquemila impegni di abbonamento.

MicroMega dunque continua, con passione accresciuta, per difendere con voi un’Italia “giustizia-e-libertà”.

È appena uscito in libreria il volume La scienza è una questione di metodo, curato da Telmo Pievani. Andate ad acquistarlo, massicciamente.

A novembre uscirà quello che avrebbe potuto essere l’ultimo, e invece sarà il primo di una rinnovata stagione per una sinistra illuminista. Si intitolerà Universalismo vs identità: i nuovi conflitti a sinistra, fedeli al nostro metodo di affrontare i temi scomodi in dia-logos ma senza diplomatismi.

A gennaio usciremo con un numero che conterrà un grosso iceberg sul tema “La Costituzione e i suoi nemici – passato e futuro di una lotta più che mai attuale”, che è il titolo di un convegno che Daniela Ghergo, sindaco di Fabriano (eletta al primo turno, in una regione ormai tutta in mano alla destre più destre!) ha chiesto a MicroMega di organizzare dal 20 al 22 ottobre per ricordare i 75 anni della Carta repubblicana (ci saranno Roberto Scarpinato, Irena Grudzińska Gross, Eva Cantarella, Ezio Mauro, Norma Rangeri, Paolo Berizzi, Pancho Pardi, Telmo Pievani, e sono solo i primi nomi, oltre naturalmente a Cinzia Sciuto e me).

Di altri progetti e temi vi terremo informati, e per quanto riguarda l’allargamento al digitale e le sue modalità invieremo al più presto un questionario a tutti gli abbonati, per una consultazione sul nostro comune futuro cammino.

Ma è cruciale che tutti gli impegni di abbonamento si trasformino al più presto in abbonamenti effettivi, pagati e attivati. E che altri se ne aggiungano, quotidianamente, proprio per avere le risorse con cui realizzare questi nuovi progetti. Qui sotto tutte le istruzioni per abbonarsi o donare.

MicroMega ha bisogno di voi per continuare insieme, per un’Italia che si opponga alla deriva reazionaria in corso.





Tratto da: micromega.substack.com