Visione Tv, Borsellino sul caso Giletti: ''C'è altro dietro la sospensione del suo programma''

Ignoti i motivi per cui Massimo Giletti non andrà più in onda su La7. Commentano anche Fulvio Grimaldi e Aaron Pettinari

Dopo il comunicato diramato giovedì scorso da La7 per annunciare la sospensione anticipata della trasmissione “Non è L’Arena”, condotta dal giornalista Massimo Giletti, il clamore mediatico che si è inevitabilmente innalzato attorno alla vicenda, almeno per il momento, non accenna a diminuire. Negli ultimi mesi, Massimo Giletti, si è occupato molte volte di mafia e lo ha fatto anche attraverso le dichiarazioni di Salvatore Baiardo, uomo vicino ai fratelli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano che, proprio ai microfoni di “Non è l’Arena”, ha predetto l’arresto del boss stragista Matteo Messina Denaro insieme ad altre informazioni di cui lo stesso Baiardo non ha mai voluto rivelarne l’origine. Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno portato l’amministratore delegato di La7, Urbano Cairo, a sospendere la trasmissione condotta da Giletti, tuttavia, le ipotesi che si sono succedute in questi giorni sono state molteplici. Di questo e molto altro si è parlato durante il programma “Dietro il Sipario” trasmesso sul canale “Visione Tv” attraverso la conduzione del giornalista Francesco Toscano. Ospite del programma insieme al giornalista Fulvio Grimaldi e al caporedattore di ANTIMAFIADuemila, Aaron Pettinari, anche Salvatore Borsellino, fratello del Giudice Paolo Borsellino e promotore del Movimento delle Agende Rosse. “Non sono mai stato tenero con Massimo Giletti. In passato ho accusato il giornalista di fare una televisione basata troppo sul gossip - ha ricordato Salvatore Borsellino-. Oggi, credo che Giletti sia riuscito a raggiungere una grandissima fetta di pubblico grazie alla sua capacità di unire al gossip anche tematiche di cui in Italia non si deve parlare. Io non penso che dietro la sospensione del programma ci sia solo il caso Baiardo, penso che ci sia anche dell’altro; presto Giletti avrebbe mandato in onda anche il caso Attilio Manca e la questione intercettazioni emersa durante il processo ‘Ndrangheta stragista”.

Dello stesso parere il giornalista Fulvio Grimaldi che ha ricordato la coltre di mistero che da 40 anni accompagna il caso Emanuela Orlandi e il caporedattore di ANTIMAFIADuemila Aaron Pettinari che ha detto: “Difficile nascondersi dietro a delle ragioni di politica televisiva. Il programma condotto da Massimo Giletti è stato sospeso a pochi mesi di distanza dalla sua chiusura naturale. Condivido le parole di Salvatore Borsellino - ha precisato Aaron Pettinari -; erano in programma altre puntate di rilievo su vicende come la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa all’ex senatore Antonio D’Alì, oppure, la puntata dedicata a Marcello Dell’Utri” ricordata in altra sede dall’avvocato Antonio Ingroia.



