''Da Radio Aut a Radio cento passi'' un libro di Danilo Sulis su musica e controinformazione in Sicilia

Un nuovo libro, scritto da Danilo Sulis sulle esperienze radiofoniche che si sono susseguite a Palermo e provincia dalla nascita delle prime radio libere ai nostri giorni, con particolare riguardo al passaggio, com’è scritto nel titolo, “Da Radio Aut a radio Cento Passi”. Editore Navarra, da sempre sensibile alla pubblicazione di tutto ciò che riguarda la storia di Peppino Impastato.

Sulis è stato, nel 77, assieme a un cugino di Peppino, Francesco Impastato, uno dei promotori della nascita di Radio Aut, adoperandosi per l’individuazione e l’acquisto del trasmettitore e dell’antenna e offrendo suggerimenti e istruzioni su come installare la radio. Ha continuato ad occuparsi di delle vicende di Peppino Impastato con la creazione di Radio Cento passi, che sul web cura ancora oggi l’informazione antimafia e trasmette buona musica. Dopo avere installato la radio nella casa che fu del boss Gaetano Badalamenti, dove ha tenuto corsi di avvio al giornalismo radiofonico, per i giovani di Cinisi, attualmente gestisce a Palermo un locale confiscato alla mafia a Palermo, dove egli ha raccolto ed esposto materiale e attrezzature di Radio Aut, libri, dischi e dove avvia alla conduzione radiofonica e giornalistica diversi giovani delle scuole superiori di Palermo, con le quali ha stipulato una convenzione.

Nel suo libro parla delle sue esperienze musicali e radiofoniche in un lungo, dettagliato e documentato percorso di quasi mezzo secolo di storia, nel corso del quale la radio è stato uno strumento d’informazione in gran parte al servizio di potenti gruppi politici e commerciali e in minima parte gestita da coraggiosi anchorman, ragazzi che ne hanno fatto uno strumento d’informazione diversa da quella ufficiale. Il libro di Danilo è un compendio di come siano nate e si siano affermate le radio libere in Sicilia, negli anni ’70, di vari momenti della storia dell’informazione da quegli anni ai nostri giorni, del connubio di politica ribelle e musica. Di questo percorso Sulis, che è un raffinato musicista e profondo conoscitore delle tendenze musicali, in particolare di quelle che, passando dal jazz al rock, alla musica sudamericana, al metal, alla canzone politica, è stato attore e protagonista. Il libro riporta anche i testi del programma “Onda pazza” e le immagini delle locandine, degli avvenimenti, proiezioni, spettacoli, concerti, soprattutto del tempo di Peppino Impastato, tutti nel segno di un forte impegno civile e della voglia di cambiare questa società. La prefazione è di Gian Carlo Caselli, ex Procuratore della Repubblica a Palermo, e la postfazione del pioniere delle radio Red Ronnie. La tecnica narrativa è quella siciliana del “cuntu”, ovvero di un racconto fatto a una immaginari platea di studenti.

La censura e i censori

L’uscita del libro è stata accompagnata da un tentativo di denuncia di alcuni errori tramite un comunicato dell’Associazione culturale Peppino Impastato di Cinisi composta da alcuni sedicenti “veri compagni di Peppino”, che in origine erano 24,, e che attualmente si possono contare sulle dita di una mano. Gli ultimi mohicani, per parafrasare il titolo di un libro di Matteo Pucciarelli sulla storia di Democrazia Proletaria. Nel comunicato si legge: “Questa Associazione assiste da molti anni a una proliferazione di prodotti editoriali che riguardano Peppino Impastato e la sua storia. Molti di questi prodotti non corrispondono alla realtà storica e la alterano; inoltre, per queste pubblicazioni, non risulta che i compagni storici di Peppino e/o la sua famiglia siano stati consultati. Riteniamo che questo processo continuo di mercificazione messo in atto da persone che, con Peppino hanno avuto poco o niente a che fare debba finire; inoltre sarebbe stato opportuno, da parte degli editori, una verifica più attenta sulla qualità dei materiali, dei documenti e delle fonti, per evitare operazioni mistificatorie. Questa Associazione, costituita dai compagni di Peppino, si ripromette. di denunciare apertamente qualunque altra iniziativa editoriale che riproponga altre imposture".

Firmato Il Presidente Carlo Bommarito. 17.12. 2021

Questi “compagni non sono nuovi a passaggi censori: i primi rilievi critici sono stati fatti con l’uscita del film “I cento passi”, successive puntualizzazioni sono state fatte nei confronti dei libri di Giovanni Impastato, in un periodo in cui i rapporti reciproci erano tesi, un vero e proprio anatema è stato fatto nei confronti del libro di Salvo Vitale “Cento passi ancora”, con lo scippo del sito www.peppinoimpastato.com, che è stato da loro chiuso per incapacità di conduzione. Successive scomuniche ci sono state per il libro “La voce di Impastato” scritto dal giovane Ivan Vadori e per l’altro libro di Salvo Vitale “Intorno a Peppino”. Adesso è toccato a Sulis.

Con il passar del tempo questa gente ha creduto di essere la sola autorizzata ad emettere giudizi di conformità e di credere che tutto quello che riguarda Peppino e non ha fatto parte della loro sfera sia falso e mistificato. L’entusiasmo con cui migliaia di giovani, docenti, militanti, ogni giorno si accostano a Peppino, tentando di creare qualcosa su di lui o in suo nome dovrebbe essere vagliato e sottoposto all’insindacabile giudizio di questi ultimi sacerdoti del tempio, altrimenti si tratta di “imposture” e chi le scrive o le pubblica è un impostore.

La presunzione di autodefinirsi gli unici compagni di Peppino, e di giudicare mistificazione quel che non passa sotto il loro vaglio, è una sorta di dimostrazione di come costoro non sono e non potevano essere tali, perché Peppino nulla avrebbe mai potuto avere da spartire con simili fanatismi, in nome di una immaginaria ortodossia, ormai alterata nella memoria dal lungo tempo trascorso. In realtà si tratta solo di compagni di strada che hanno incontrato Peppino in un certo momento del loro percorso e ne hanno approfittato per far credere che quel momento era un intero percorso. E così accusano chi si interessa di Peppino, compie ricerche, ne scrive libri e testimonianze, di mistificazione e impostura per coprire la mistificazione e l’impostura che caratterizza la loro identità. Dopo avere invitato Sulis e Navarra a una discussione “riparatoria”, li hanno aggrediti verbalmente contestando loro la mancata consulenza e una serie di errori che sono stati successivamente messi in rete tramite un profilo creato per l’occasione .



Gli errori

Ecco quanto segnato con la matita blu, al punto da chiedere all’editore il ritiro del libro:

1. “Peppino nel 1978 si candida alle provinciali”. Giusto, in realtà erano le comunali. E allora?. E’ invece errato quanto affermano i mohicani, che nella preparazione della lista fosse coinvolto il Circolo Musica e cultura, che allora non esisteva più.

2. Tra Cinisi e Palermo l’autore percorreva “47 km.” Errore gravissimo, perché, sostengono i mohicani, i km sono 35. Oddio, dipende da dove e sino a dove….

3. "Francesco Impastato è stato l’unico a continuare l’attività culturale a Cinisi dopo la morte di Peppino". Qui i mohicani hanno ragione, poiché un discreto numero di compagni di Peppino ha continuato a lavorare culturalmente e politicamente dopo la sua morte, smontando il depistaggio, trasmettendo alla radio e scrivendo numerosi documenti: si pensi al giornale “Nove maggio” o al Collettivo Musicale. Non sembra ci sia, da parte dell’autore, la “malcelata volontà di ignorare l’impegno e l’attività di un gruppo di ragazzi e ragazze...”: è probabile che, essendo Danilo amico di Francesco, ne abbia voluto esaltare un ruolo, comunque di primo piano.

4. Il brano “Amicu di la storia mia” è stato scritto e musicato da Filippo Grillo. E’ sbagliata l’affermazione dei Mohicani che è stato creato dal Collettivo Musicale Peppino Impastato. Il “Collettivo” ha effettuato la registrazione del brano presso la casa di Danilo Sulis, che possiede un impianto e ha partecipato con il suo strumento alla registrazione.

5. Il concerto del 28 dicembre 1975 da cui nacque, dopo qualche mese il Circolo Musica e Cultura vide la partecipazione di più gruppi musicali, tra cui anche quello di Danilo, “Storia di un fiore”, che perciò non era il solo e non presentò alcunchè.

6. La mancata descrizione delle attività del Circolo è una scelta dell’autore, anche perché di tali attività si è parlato abbondantemente in altre pubblicazioni.

7. “La storia di Radio Aut” non “comincia con il raduno” come dice Sulis, né, come dicono i Mohicani, “della creazione di una radio si cominciava a parlare sin da allora”. Non è chiaro a quale raduno Danilo si riferisca. Peppino parla di un secondo concerto a fine marzo, con la partecipazione di vari gruppi, tra cui quello di Danilo, con un manifesto disegnato da Pino Manzella (due pugni che spezzano una catena). Come scrive Peppino: “Già in aprile partiva al Circolo la proposta dell’apertura di Radio Aut”. Ma si riferisce all’aprile 1977. Quindi, prima di quella data non si parla di radio e quanto sostenuto dai Mohicani, cioè che se ne parlava dal settembre del 76 non risulta vero. Radio Aut cominciò a fare le prove di trasmissione il 25 aprile 1977, mentre il raduno dei gruppi musicali sulla spiaggia è del 18 settembre 1976.

8. Irrilevante la precisazione che la lunghezza d’onda di Radio Aut era 98,800 e non, come scrive Danilo 89,800: un refuso non cambia niente.

9. L’affermazione “il mio impegno a tempo pieno in radio” di Danilo lascia spazio a qualche critica, poiché egli non ha lavorato a tempo pieno alla radio, ma non è sufficiente dire che non ci abbia mai lavorato o che non abbia dato un apporto tecnico: solo Peppino potrebbe testimoniarlo. Non certamente i residuali membri dell’Associazione, che, salvo rare eccezioni, non hanno mai trasmesso, o che, dopo la morte di Peppino, non ha più messo piede alla Radio.

10. Non credo ci sia motivo di dubitare del fatto che Danilo abbia partecipato alle prove tecniche di trasmissione, ma è difficile sia sostenerlo che provarlo.

11. Giusta l’osservazione che esistevano altre radio, a Cinisi Radio Cinisi Centrale e a Terrasini Radio Levante e Radio Terrasini Centrale. Radio Aut era la meno ascoltata, anche se poi ne è stato gonfiato, ma non provato, il ruolo e il bacino d’ascolto. E però queste sono cose che non si possono dire, perché la verità riferita è diventata più vera di quella reale.

12. Su quanto è scritto da Sulis a pag. 127 e 129 c’è ben poco da rilevare: la testimonianza del necroforo Liborio è agli atti giudiziari e la dichiarazione di quanto da lui rinvenuto è documentata anche in una registrazione di un’intervista a Liborio e a Felicia. Non c’è stata invece, come scrivono i Mohicani, un’archiviazione delle indagini da parte dei carabinieri e il dissequestro del casolare, che non è stato mai oggetto di sequestro. Il pretore Trizzino si recò sul luogo alle 6,45, vi rimase circa un’ora e autorizzò il ripristino della linea ferrata, che venne riattivata alle 9,30. Alla Commissione Antimafia dichiarò di non avere notato alcun casolare, quindi non poteva sequestrarlo. E poi cosa cambia se i compagni si sono recati sul posto prima o dopo le dichiarazioni di Liborio? Per i Mohicani si tratta invece di sottovalutazione del loro ruolo.

Conclusione:

gli errori riscontrati non mettono in discussione né alterano la bontà del lavoro di Danilo Sulis. C’è chi sostiene che su Peppino è stato detto tutto, chi invece continua a scavare nella memoria, nella sua vita, nel suo tempo, nelle sue idee, trovando ogni volta nuovi elementi e nuovi stimoli.

Non è il caso di precisare che qualsiasi iniziativa che contribuisca a valorizzare la memoria e le idee di Peppino non è da condannare o da censurare, ma da apprezzare. In tal senso sia Sulis che Navarra editore hanno deciso di andare avanti nella promozione del libro, non escludendo eventuali modifiche in successive edizioni.