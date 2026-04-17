Appello bis 'Ndrangheta stragista, Ingroia: ''Omicidi carabinieri un piano di alta mafia''

L'arringa del legale dei familiari di Fava e Garofalo

Gli attentati ai carabinieri avvenuti in Calabria tra la fine del 1993 ed i primi mesi del 1994, in cui morirono Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, si inseriscono all'interno di un piano di "alta mafia", frutto di un sistema criminale preciso. Ne è convinto l'avvocato Antonio Ingroia, legale dei familiari dei carabinieri ucciso il 18 gennaio 1994 allo svincolo di Scilla, che ieri ha effettuato la propria arringa al processo d'appello bis, 'Ndrangheta stragista.

Imputati sono il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, 'uomo riservato' della cosca Piromalli, già condannato definitivamente per associazione mafiosa.

Per entrambi i capimafia, accusati di essere stati i mandanti di quegli attentati ed omicidi, la Procura generale, rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna all'ergastolo emessa in primo grado. E a questa richiesta si sono associate proprio le parti civili.

Ingroia ha condiviso le critiche sulla decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la scorsa sentenza contro i due boss. Secondo l'avvocato c'è stata una "indebita invasione di campo" ed un "travisamento di prove e di fatti".

"L'accurata ricostruzione che si è sostenuta nella lunga istruttoria dibattimentale tra primo grado ed i due giudizi di appello ha evidenziato un contesto e l'essenza di questo delitto. Questo è un delitto di balordi o un delitto strategico centrale nella strategia di Cosa nostra nel biennio 1992-1994?" si è chiesto il legale. La risposta è semplice: "Se l'unica ricostruzione alternativa è quella di un delitto di balordi, che non è affatto plausibile, sul piano logico, è che qui ci troviamo di fronte ad un duplice omicidio strategico di alta mafia, frutto di un sistema criminale che si è ben descritto in tutta l'attività istruttoria e nelle motivazioni delle sentenze. Quel sistema criminale che aveva individuato i due carabinieri, che andavano eliminati ed uccisi, non perché fossero impegnati in una particolare operazione, ma perché erano due carabinieri. C'era una strategia per cui si doveva colpire l'Arma".

Non a caso, ha ricordato Ingroia, in quello stesso tempo si progettava l'attentato all'Olimpico (poi fallito) che avrebbe dovuto colpire proprio altri uomini dell'Arma.

"Tutto ciò - ha aggiunto - rientra nel progetto stragista e “trattativista” della cosiddetta trattativa Stato-Mafia, consacrata come fatto accertato in una sentenza della Cassazione".

Di fatto, come sostenuto anche dalle altre parti civili, è un paradosso che la Cassazione, che nella sua sentenza ha confermato la cornice della “strategia stragista”, si sia dimostrata incerta nella valutazione delle responsabilità dei mandanti. _Le vittime furono uccise perché bisognava colpire l’Arma, proprio come si voleva fare allo Stadio Olimpico - ha proseguito Ingroia - Un disegno che non può prescindere da chi, come Graviano e Filippone, gestiva quel sistema criminale.

"La sentenza di primo grado va nuovamente confermata - ha concluso il legale - Non si tratta di sfidare la Suprema Corte, ma di restituire la valutazione del merito a chi compete. La sentenza di annullamento della Cassazione ha costituito una forma di ingiustizia che ha ferito i miei assistiti, i quali si sono sentiti traditi dalle istituzioni a cui si erano affidati. Tocca a questa Corte riparare a tale ingiustizia con un atto di verità. Chiedo pertanto la conferma della sentenza di primo grado, come da conclusioni e nota spese già depositate".

Ovviamente diversa la valutazione delle difese degli imputati, non solo rispetto al ruolo avuto nel duplice omicidio, ma anche sul peso delle nuove prove emerse, a partire dalle recenti dichiarazioni intercettate del boss Pino Piromalli.

Sul punto è intervenuto l’avvocato Giuseppe Aloisio, difensore del boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano. Il legale ha provato a smontare i pilastri dell’accusa, a partire dalla contestata presenza del boss in Calabria, ritenuta "non attendibile", tornando a sostenere che nelle conversazioni del 2016 tra Graviano e il compagno di ora d’aria Adinolfi non sia mai stata pronunciata la parola Calabria (sul punto però la precedente Corte aveva evidenziato come dall'ascolto ciò fosse chiaro, ndr).

Anche sulla prova citata nel corso delle scorse udienze dal pm Lombardo – la frase di Pino Piromalli («Dopo Riina – sono state, infatti, le parole di Piromalli – c’erano i Graviano… quando c’era allora tutte queste cose qua») – la difesa ha spiegato: "Poteva riferirsi a qualsiasi cosa, magari commentando le udienze che ascoltava in streaming. Dove sarebbe il riscontro?".

Altro punto cruciale l’attendibilità dei collaboratori di giustizia Lo Giudice e Villani, le cui posizioni sarebbero insanabili. Ma come ha dimostrato il Pg Lombardo non sono stati valutati adeguatamente i confronti tra i due.

L'udienza è stata rinviata al 21 maggio.



Foto © Paolo Bassani



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