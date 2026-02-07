Associazione Veritas Vincit, un impegno concreto per la giustizia sociale

L’associazione Veritas Vincit APS è una realtà nuova ma già profondamente radicata nell’impegno civile e sociale del nostro Paese. Fondata nell’aprile del 2025, nasce dalla spinta di un gruppo di persone determinate a favorire un vero cambiamento sociale, culturale e morale, mettendo al centro pace, amore e giustizia come direttrici di un percorso fatto di divulgazione e sensibilizzazione.



A guidare l’associazione è Chiara Linguanotto, presidente e anima dell’organizzazione, che con passione e dedizione coordina le attività e sostiene la visione di una comunità inclusiva, consapevole e attiva nel territorio.



Veritas Vincit si presenta come un conglomerato di famiglie, cittadini, intellettuali, lavoratori, gente comune: sono tutte persone sensibili, tra le altre cose, alle tematiche sociali, attente alla contemporaneità, alla lotta contro ogni forma di ingiustizia e all’antimafia. È, in sostanza, un organismo aperto a chiunque voglia contribuire alla costruzione di una società più giusta e trasparente.



L’associazione ha scelto di porsi anche come osservatorio antimafia nel Veneto, portando all’attenzione pubblica la diffusione delle mafie oltre i confini meridionali e sensibilizzando l’opinione pubblica sul fatto che la criminalità organizzata opera ovunque, infiltrandosi in appalti, finanza, logistica, ambiente e imprese, anche nei territori ricchi e industrializzati.



Ma l’impegno di Veritas Vincit non si limita alla denuncia: la sua attività è poliedrica e propositiva. Oltre alla battaglia contro la mafia e la corruzione, l’associazione organizza iniziative culturali, eventi divulgativi e momenti di formazione per stimolare la consapevolezza civica e la responsabilità sociale. Partecipa attivamente a manifestazioni e iniziative solidali, e sostiene magistrati, giornalisti e cittadini impegnati nella difesa della legalità e della verità. L’associazione riconosce infatti l’importanza di sostenere chi, ogni giorno, si batte per la giustizia e per una società più equa.



Il ruolo sociale di questa associazione, benché nata da poco, evidenzia una visione dinamica del vivere civile, ponendo l’organizzazione come punto di riferimento in sinergia con la rete e i coordinamenti territoriali locali. Tutto per contribuire a un cambiamento positivo nel presente, per le generazioni future.



