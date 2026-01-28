Frana di Niscemi: quello che il mainstream non ci dice

La città di Niscemi frana metro dopo metro, inghiottendo le case e le speranze della popolazione.

Ci si chiede di chi siano colpa e responsabilità, puntando il dito su urbanistica o cementificazione.

Ci si dimentica, però, che l’area ospita importantissime installazioni militari americane e che tutta la costa, recentemente colpita dal ciclone, è sottoposta a servitù militare statunitense e occupata da basi e scali dei marines, utilizzati nell’attuale conflitto in Ucraina, per il controllo dell’Artico e come copertura del genocidio in Palestina.

Cosa sta davvero accadendo in Sicilia?

Ne parliamo con il giornalista e attivista ecopacifista Antonio Mazzeo.



Tratto da: casadelsole.tv



