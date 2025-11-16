L'Autorità Nazionale Palestinese ha bloccato ogni tentativo di Gaza di raggiungere la salvezza

Dall'inizio della guerra, l'Autorità Nazionale Palestinese, l'organismo riconosciuto dal mondo come rappresentante ufficiale del popolo palestinese, non ha fatto quasi nulla per sostenere i civili di Gaza.

Non ha assunto un solo operatore sanitario in nessun ospedale.

Non ha rafforzato un solo comune.

Non ha inviato una sola tenda a una famiglia sfollata.

Non ha aiutato nessuna famiglia a pagare i costi della fuga dalle proprie case.

Non ha semplificato le procedure formali per nessuno.

Ma due giorni fa, quando una manciata di famiglie è riuscita, per pura volontà e attraverso rotte illegali, a sfuggire al fuoco di Gaza e a raggiungere il Sudafrica, l'Autorità e le sue ambasciate sono entrate in azione. Hanno contattato il paese ospitante per fermare il viaggio, avvertendo che queste rotte "ricollocano illegalmente i palestinesi" e sostenendo che i passaporti dei viaggiatori non riportavano alcun timbro di uscita israeliano e quindi avrebbero potuto impedirne il ritorno. Anche se questa affermazione fosse corretta, le famiglie lo sapevano già. Hanno accettato il rischio per salvare le proprie vite e cercare un futuro dignitoso. Perché allora l'Autorità Nazionale Palestinese nega loro il diritto fondamentale di viaggiare e di trovare un Paese che li tratti con rispetto?

Non si tratta di una novità. Durante i miei tentativi di lasciare Gaza, ho ricevuto una borsa di studio in Indonesia. Prima ancora che mi venisse rilasciato il visto, l'Ambasciata Palestinese ha inviato una lettera in cui esortava il governo indonesiano a non concederlo, sostenendo che il processo equivaleva a uno "sfollamento".

In questa guerra, l'Autorità Nazionale Palestinese ha svolto un solo ruolo costante: bloccare ogni tentativo della popolazione di Gaza di sfuggire al pericolo e raggiungere la salvezza. Non ha mostrato alcuna preoccupazione per il collasso del sistema sanitario. Nessuna preoccupazione per le famiglie che vivono in tende distrutte e allagate alla prima pioggia. Nessuna preoccupazione per i bambini che non vanno a scuola da tre anni. Nessuna preoccupazione per la povertà diffusa e la mancanza di lavoro. Nessuna preoccupazione per una generazione di giovani che ha perso i propri anni e il proprio futuro.

La sua unica preoccupazione è che nessuno dica "i palestinesi vengono sfollati".

Questo è ciò che accade quando l'immagine dello Stato diventa più importante della vita dei cittadini. Quando lo Stato diventa un'illusione, le persone inevitabilmente iniziano a provare risentimento per la patria che le ha abbandonate.