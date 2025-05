Don Ciotti: ''Papa Leone XIV è un dono di Francesco, finirà ciò che ha iniziato''

Il sacerdote: “Mi ha fatto male vedere i funerali di Bergoglio. Gli stessi che non hanno fatto nulla per risolvere i conflitti come chiedeva sedevano lì”



"Papa Leone XIV è un regalo di Papa Francesco”, lo ha dichiarato il fondatore di LiberaDon Luigi Ciotti a Propaganda Live, su La7. Bergoglio, ha spiegato il sacerdote, “lo ha stanato in Perù, dove è stato missionario per vent’anni, i suoi nonni erano migranti. Era un religioso degli agostiniani quindi una dimensione spirituali profonda e viva. Francesco la fa vescovo di una piccola diocesi ma poi ne coglie la profondità e la ricchezza e lo chiama a Roma e gli affida un dicastero importantissimo quello di gestire i vescovi. E lo ha fatto cardinale giusto in tempo perché potesse diventare Papa". “Ancora una volta Papa Francesco l’ha azzeccata”, ha commentato. "La scelta di chiamarsi Leone si rifà certamente a due regioni. Leone XIII si è occupato della dottrina sociale della Chiesa, della sua dimensione politica, questioni fondamentali rispetto ai cambiamenti in atto, ai problemi dei lavoratori, della dignità del lavoro nel mondo e in Italia. La seconda ragione è che Leone era il braccio destro di Francesco d'Assisi", ha ricordato. "Facciamo tanti auguri al nuovo Papa. Ieri nel suo discorso ha chiesto di costruire ponti per un solo popolo di pace. Sono d'accordo per questi ponti, non per altri che si vorrebbero fare nel nostro Paese. Sono convinto che Leone XIV porterà a compimento tutto quello che Papa Francesco ha iniziato. Ce la metterà tutta a dare continuità alle scelte Bergoglio", ha proseguito. "Lo dico con forza: mi ha fatto molto male vedere i funerali di Papa Francesco. Lui non è mai venuto meno nel chiedere la pace, nel cercare il dialogo e la mediazione. Ha denunciato 31 guerre in atto nel mondo e tante altre realtà di crisi. Siamo spettatori di qualcosa che non dovremmo nemmeno vedere. Ma gli stessi che non hanno fatto nulla per risolvere questi conflitti sedevano lì. Dovremmo sperare che qualcosa cambi nelle coscienze delle persone ma fino ad oggi non ho visto nulla", ha concluso.



