Conte va a Bruxelles, torna con l'Italia nuovamente protagonista e 209 miliardi di Euro per il PNRR

Fanno cadere il suo (II) Governo; ne nasce un altro (un tale di nome Mario, mi pare; cade pure lui), poi arrivano le elezioni ed un altro Governo si insedia. (Glissiamo sui piccoli lapsus giudiziari e conflitti d'interesse - sic tradunt - che affliggono alcuni dei membri dell'attuale Consiglio dei Ministri).

Primo atto: no ai "rave" (però si alle feste di compleanno con spritz mentre altrove - sempre in Italia comunque - si contano i morti vittime dell'immigrazione in salsa scafista).

Dopo. Via il Superbonus. Oltre 100.000 tra operatori del settore edile e proprietari di casa gettati nella disperazione. Eh, ma c'è un buco nel bilancio (ma come? Non era già passata la Finanziaria?). Mah.

Poi, al grido di "fermiamo gli sbarchi!" (più che triplicati invece, ivi inclusa una marea di morti) un genio sostiene che si debba telefonare oltremare per dire ai fuggitivi (disperati) di non partire.

Nel frattempo, qualcuno ha anche pensato di toccare il 41bis. Fortunatamente c'è ancora. Non si sa per quanto, però.

(Omissis... sulle armi all'Ucraina ed il conseguente prevedibile aumento delle spese in forze ed armamenti, con buona pace degli esportatori della democrazia).

Oggi: accipicchia, "è matematico che non riusciremo a rispettare gli steps d'investimento". Morale: ciao 100 miliardi per il sunnominato Piano di Ripresa e Resilienza.

Attenzione: non è che a questi signori sia prima venuto in mente di programmare investimenti utili al paese (ivi inclusa, a titolo di esempio non esaustivo, la Sanità che avrebbe bisogno di una sistematina urgente e radicale) e cogenze varie.

Priorità infrastrutture (!): e vai di nuovo col ponte sullo Stretto di Messina. E, visto che ci siamo, modifichiamo anche il codice degli appalti (nota: quelli che ne capiscono, dati i castroni letti nel testo, già temono aumento delle infiltrazioni mafiose et similia). L'on. Cetto La Qualunque non avrebbe potuto far di meglio.

E si dicevano pronti.

Figuriamoci se non lo fossero stati...



Foto © Imagoeconomica