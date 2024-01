In piazza oggi per respingere ogni tentativo di coartazione delle libertà democratiche

Accogliendo l’Appello dei Giovani Palestinesi anche l’Assemblea di Trento ha approvato la proposta di respingere al mittente il divieto di manifestare contro il massacro in corso, da parte dell’esercito israeliano, nella Striscia di Gaza.

Un’azione pacifica di disobbedienza civile più che mai necessaria nel Giorno della Memoria, sia per la gravità del “genocidio” in corso da oltre tre mesi nei confronti del popolo palestinese che, sul fronte interno, per l’accelerazione che il nuovo governo sta imprimendo “verso un modello oligarchico e neo autoritario”, per usare le parole pronunciate recentemente in parlamento dal sen. Roberto Scarpinato.

Non ci possiamo certo nascondere che le cosiddette riforme cardine del programma di questo governo, dal premierato con elezione diretta all’autonomia differenziata, dalla separazione delle carriere dei magistrati alla cancellazione di reati quali l’abuso d’ufficio, fino alla demolizione dello stato sociale e della sanità pubblica, cambieranno a fondo non solo la democrazia costituzionale ma anche la vita di ampi strati della popolazione italiana. Il senatore Scarpinato ha così tratteggiato, nel suo discorso, ciò che ci si profila davanti: un accentramento del potere nelle mani "di vecchi e nuovi padroni" come "potentati economici sovranazionali, nel settore bancario, dell'energia, delle comunicazioni, della farmaceutica ed in altri settori"; tutti uniti quando "si tratta di schiacciare i salari e i diritti dei lavoratori e dei cittadini senza potere".

Ricordiamoci sempre che anche la persecuzione degli ebrei e il loro sterminio, così come gli orrori della seconda guerra mondiale, sono stati resi possibili proprio dall’instaurazione di regimi autoritari fascisti e nazisti, oltre che dall’indifferenza dilagante, elemento quest’ultimo che ha permesso l’introduzione in Italia delle Leggi Razziali. Leggi razziste, con le quali si sono esclusi gli ebrei dalla vita civile e li si è privati della loro umanità (un processo di deumanizzazione che oggi colpisce i palestinesi)!

Per questi motivi penso che ogni sincero democratico sia chiamato oggi a testimoniare con i fatti il suo pensiero, rompere l’indifferenza è forse anche il miglior modo di testimoniare attivamente proprio quella Memoria che questa giornata avrebbe lo scopo di preservare.

La rottura dell’indifferenza è anche il miglior insegnamento che ci hanno lasciato i giovani martiri tedeschi della Rosa Bianca e ricordo che a Trento vi è un liceo dedicato proprio ad una di questi: Sophie Scholl.

Dunque, al di la dei giudizi sulle azioni della Resistenza palestinese, ma solo riconoscendo ad essa, come tale, il diritto di decidere delle proprie azioni, penso oggi sia doveroso testimoniare attivamente una Memoria viva e vigile!

Se non esitiamo a riconoscere quali resistenti gli ebrei del ghetto di Varsavia che resistettero eroicamente all’attacco delle truppe tedesche il 19 aprile 1943, perché esitiamo di fronte alle azioni di un popolo costretto a trascinare la propria esistenza, senza futuro, in una prigione a cielo aperto come Gaza? Come non vedere che Gaza è il moderno ghetto nel quale sono stati rinchiusi i palestinesi? Come dunque non unirsi agli ebrei che in tutto il mondo contestano attivamente la politica genocida del governo israeliano? Come non unirsi al coro degli ebrei resistenti nel ghetto di Varsavia che cantavano: “Sprofondino nel ghetto coloro che l’han fatto”!