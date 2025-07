È uscito il nuovo numero de ''Le Siciliane Casablanca n. 88''

Il Sogno

di Graziella Proto



Questo numero è sicuramente un numero speciale. Ci sono pagine che si colorano dei colori intensi di Gaza, e quelle che si tingono con i colori vigorosi del coraggio della Freedom Flotilla Coalition che è partita da Catania, per arrivare a Gaza. Due facce di una storia che ci sta addolorando a prescindere dalle ideologie e da tutto ciò che ci divide: il popolo palestinese – oggi secondo alcuni – destinato a morire, quindi la tragedia, e il coraggio della flottiglia della libertà per Gaza, il sogno.

E mi piacerebbe tanto che questo numero, pur proponendovi temi seri, difficili, intensi, tragici, nella sua serietà lasciasse intravedere un chiarore. Una luce di speranza mondiale per tutti coloro che nei vari continenti soffrono, o che lottano per la dignità e la pace fra i popoli.

Oggi, quindi, permettetemi per un attimo di allontanarmi, solo per un attimo, dalla cronaca, chiudere gli occhi, abbandonarmi e sognare. Immaginare di stare in riva al mare, sentire la brezza marina che mi trascina, un sogno leggero che mi guida. Un sogno, il mio, forse ingenuo, sicuramente potente.

Preda della fantasia, riesco a vedere quel mare – che oggi è un confine con un immaginario filo spinato e reali mitra spianati – trasformarsi in un ponte. Un ponte che unisce. Un ponte di pace, costruito con rami d’olivo e rami di arancio, un ponte che fa incontrare i bambini siciliani e quelli di Gaza.









Tutti sanno che la Sicilia, con la sua storia millenaria di accoglienza e resilienza, fino a ora è stata un faro, domani non si sa, ma intanto nel sogno com’è bello guardare i bambini di Lampedusa, simbolo dell’accoglienza, giocare sulle spiagge insieme ai bambini di Gaza, fare le cose che fanno tutti i bambini del mondo, per esempio costruire castelli di sabbia, castelli che nessuno potrà abbattere, o far volare gli aquiloni liberi e liberi corrergli dietro.

“A mare si gioca”, dice una canzone. Con la speranza che questo sogno possa, un giorno, diventare realtà, mi soffermo sull’immagine dei bambini palestinesi che corrono verso il mare; quello stesso mare che li ha isolati, ora invece orizzonte aperto.

Dai loro volti sono scomparsi quei sorrisi troppo spesso velati da nuvole di inquietudine, paura, trepidazione e tristezza, ora invece corrono felici sulla sabbia. Ridono senza paura.

E io, cullata ancora dal mio sogno, li vedo dentro le loro scuole allegre e colorate con i colori sgargianti degli aquiloni o della bandiera della pace, e le loro manine, spesso tese a chiedere aiuto o qualcosa da mangiare, stringere invece tante matite colorate per disegnare.

Per disegnare un mondo migliore, a dimensione di bambini. Per disegnare un futuro splendente, raggiante, sereno. Un futuro in cui ognuno è libero di sognare.

Perché il sogno è un diritto.







SOMMARIO



3 – Editoriale

Il Sogno — Graziella Proto



Catania Città Aperta, nonostante tutto



4 – La Madleen della Freedom Flotilla in Sicilia — Graziella Proto

9 – La voce ai protagonisti della Flottiglia — Graziella Proto



16 – Le bugie della Meloni — Antonio Mazzeo

18 – Torino: camminata per Gaza — Franco Platarioti

21 – La cancellazione della Democrazia — Fulvio Vassallo Paleologo

24 – Il nuovo panorama mafioso — Aaron Pettinari

27 – Il grido delle Donne contro le guerre e le violenze — Mimma Grillo

30 – Quando impareremo a Vivere la Vita? — Graziella Proto

33 – Fumetti, cinema e salute mentale — Sebiana Leonardi

35 – In the eye of Amanda Lear — Clara Artale



47 – Libri

Visita: lesiciliane.org