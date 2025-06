La fame è un crimine: cronache da Gaza

Non c'è medicina per la fame. Non c'è anestesia per l'umiliazione. Queste sono condizioni dell’anima, non del corpo. Eppure, da me – medico – ci si aspetta che guarisca in una terra dove persino l’anima è sotto assedio.

Qui a Gaza, si impara che in guerra la prima cosa a morire non è la verità. No. La verità, come una febbre ostinata, persiste. Infuria. Artiglia i polmoni della coscienza. No, ciò che muore per primo è la dignità: quella dignità silenziosa e incorruttibile di un uomo che un tempo credeva di avere un nome, uno scopo, un posto alla tavola dell’umanità.

Lavoriamo. Continuiamo a lavorare. Io, e altri come me – medici, infermieri, studenti di Ippocrate – continuiamo a operare in queste tende improvvisate e in questi corridoi insanguinati, non perché siamo pagati, ma perché non sappiamo più come fermarci.

Quelli di noi che vengono pagati ricevono cinquecento dollari americani. Tuttavia, quando il denaro passa attraverso le mani spettrali di banche che non respirano più e di un mercato governato dall’assenza più che dalla domanda, diventa la metà di quella cifra. Duecentocinquanta dollari: il prezzo di un singolo sacco di farina.

Un sacco. Una famiglia. Un mese.

Due giorni fa, un mio collega è stato ucciso. Non in battaglia. Non per errore. Non per sfida. È stato ucciso mentre camminava verso un camion. Un camion, dipinto con la promessa degli aiuti, operava sotto la bandiera di uomini che si dichiarano protettori dell’umanità. La chiamano la Fondazione Umanitaria di Gaza.

Aveva fame. I suoi figli avevano fame. E così se n’è andato, non con un’arma, ma con un sacchetto di plastica.

Non è tornato.

Il proiettile che lo ha colpito era pulito. La giustificazione dietro, sporca.

Fingiamo che coloro che muoiono qui lo facciano per qualche ragione. Che fossero combattenti, manifestanti, martiri. No. Questa è una menzogna troppo misericordiosa. Muoiono perché hanno fame. E perché lo Stato, il cecchino, il sistema – tutti – credono che la fame sia contagiosa. Che sfamare un solo uomo vuoto significhi invitare alla follia molti.

Lasciatemelo dire chiaramente: la fame è stata dichiarata illegale. Eppure, ne moriamo ogni giorno.

Ai cancelli dei punti di soccorso non troverete criminali, ma insegnanti. Non ribelli, ma madri. Non radicali, ma uomini che un tempo studiavano anatomia e ora tengono in mano i propri intestini. Stanno sotto il sole, con gli occhi annebbiati da settimane senza sonno e mesi senza pasti. Alcuni crollano. Altri no. Alcuni raggiungono i camion. Alcuni vengono respinti. Altri vengono sepolti prima di arrivare alla linea.

E poi c’è il cecchino.

Guarda attraverso un mirino e vede una minaccia nelle figure scheletriche che si avvicinano al cibo. Il suo dito sul grilletto non trema. Spara. E ancora una volta, l’assurdo si divinizza: il pover’uomo diventa un pericolo. L’uomo affamato, un rischio per la sicurezza. Lo stomaco vuoto, una bomba nascosta.

Cosa spaventa il mondo più della fame?

Il colpo viene sparato. L’uomo cade. E con lui, un altro strato di umanità si stacca da questo secolo come pelle in decomposizione. Li ho visti seppellire il mio amico. Nessun sudario. Nessuna tomba. Solo sabbia e un nome che non è più sicuro pronunciare ad alta voce.

Continuiamo a lavorare. Continuiamo a fasciare, a cucire, a sussurrare una speranza vuota in orecchie rotte. Non perché crediamo nella salvezza, ma perché temiamo ciò che diventeremmo se ci fermassimo.

Ma che sia reso pubblico:

Non stiamo bene.

E nemmeno il mondo.

E forse non lo è mai stato.



#GenocidioGaza



Tratto da: x.com/ezzingaza



