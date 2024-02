Gli impresentabili di Giorgia Meloni

Tra conflitti di interesse, sanzioni e condanne la destra si espande nella PA: è la nuova corsa all’oro

“Non solo Sgarbi e Santanché”. Inizia così l’inchiesta pubblicata questa mattina dal Domani sull’elenco di impresentabili del Governo Meloni. Con grande maestria, i colleghi Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone hanno fatto luce sull’ascesa della destra di governo nel “deep state nero”, come lo hanno battezzato.

Dopo gli impresentabili in corsa per Palazzo Chigi del 2022 e i cento parlamentari in conflitto di interessi, ecco i “soliti ignoti” che si spartiscono poltrone e potere di alcune stanze chiave della pubblica amministrazione.

Dal Ministero alla Cultura a quello dell’Agricoltura, dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro all’INPS, dal Gabinetto della Premier alla Sogin SpA, società di Stato strategica incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare. Insomma, nel calderone del “magna magna” di nomi ce ne sono tanti. Anzi troppi.



Puzza di fogne

Uno dei casi emblematici è quello del commissario per la depurazione in Sicilia. Lo scorso agosto Fabio Fatuzzo è stato nominato nuovo Commissario unico per la depurazione, grazie a un decreto con cui la Meloni ha formalizzato la nomina decisa dal ministro degli affari europei Raffaele Fitto, di concerto con il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto. L’obiettivo di chi assume questo incarico è quello di superare le infrazioni inflitte dall’Ue, alcune delle quali già arrivate a sentenza di condanna. Bruxelles di recente ha nuovamente sollecitato i lavori sulla progettazione e la realizzazione di collegamenti, fognatura e depurazione nell’Isola. Pena? Lo Stato deve pagare ulteriori sanzioni. Ed è qui che entra in gioco Fatuzzo, che, stando a greenreport, di cattiva depurazione se ne intenderebbe.











Già dirigente nazionale del Movimento Sociale Italiano, per il quale è stato Consigliere comunale e provinciale a Catania dal 1980 al 1993, per poi aderire ad Alleanza Nazionale e diventarne parlamentare, di recente Fatuzzo è entrato nella family in Fratelli d’Italia. Nel 2019 è diventato Presidente di Sidra SpA, ente che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel catanese. Nulla di incompatibile con il nuovo incarico alla depurazione, solo qualche imbarazzo - si fa per dire - per il moltiplicarsi degli incarichi e per qualche vicenda giudiziaria che lo ha riguardato.

Come hanno riportato Gazzanni e Iannaccone, il neo Commissario unico per la depurazione è stato interessato da una condanna definitiva di 2 anni e 2 mesi nell’ambito del processo Cenere che coinvolse l’ex giunta del comune di Catania, guidata da Umberto Scapagnini, già medico del Cavaliere. Dall’inchiesta ne è sorta un’interdizione dai pubblici uffici. Successivamente, è arrivata la condanna della Corte dei conti per danno erariale. E hanno dovuto restituire 25 mila euro al Comune etneo.

In tempi più recenti, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha deliberato una revoca di finanziamenti per inadempienze nei confronti della Sidra. La società presieduta da Fatuzzo non aveva provveduto a impiegare l’80% delle risorse come stabilito. Così facendo sono stati paralizzati 5 milioni di euro che servivano a realizzare più di 20 progetti.



L’affaire del Sud

Di Fatuzzo ce ne sono due, verrebbe da dire. Il secondo ha come nome di battesimo Antonino Daffinà: è un fedelissimo dell’azzurro Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria); è uno degli esponenti di spicco di Forza Italia nel Vibonese; e con il numero uno di Sidra - di cui è vice - condivide un destino processuale infausto.

Daffinà è stato nominato sub commissario nazionale alla depurazione delle acque reflue e al collettamento nello stesso decreto di nomina di Fatuzzo. Anche per lui l’incarico è arrivato direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Una sovrastruttura nazionale, con ufficio del commissario, che è chiamata alla razionalizzazione del settore e alla individuazione degli investimenti necessari. Il tutto all’interno del quadro del PNRR.









Francesco Lollobrigida





Il Domani ha ricordato come nel 2022 Daffinà “ha subito una sentenza di condanna per danno erariale, in merito alla compravendita di un immobile da adibire a sede dell’Aterp (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) di Vibo Valentia”. In appello la Corte dei conti ha condannato Daffinà “al pagamento di 70mila euro per l’operazione, in attesa del ricorso in Cassazione annunciato dal manager”.

Infine, c’è Salvatore Cordaro, l’altro vice di Fatuzzo. Nessuna condanna per lui, solo un po’ di coincidenze. Dopo la sua esperienza da assessore della giunta di Musumeci, ha scritto il Domani, “gli è stato garantito il ruolo di subcommissario dopo che da aprile a dicembre dello scorso anno è stato consulente a Palazzo Chigi, proprio presso il dipartimento di Musumeci”.



Dal nucleare al PNRR: asset strategici in mano “agli amici degli amici”

L’elenco degli impresentabili contenuti nell’inchiesta del Domani è ancora lungo. C’è il presidente dell’INPS Gabriele Fava, giuslavorista di lungo corso che “per anni è stato suggeritore dei colossi del delivery food finiti in causa proprio con l’istituto di previdenza”. C’è poi il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputo che nonostante l’incarico al fianco della premier con il più alto compenso dentro Palazzo Chigi, ha continuato a svolgere funzioni da presidente degli organismi di vigilanza di Ismea e Unirelab legate al ministero dell’Agricoltura del “cognato d’Italia” Francesco Lollobrigida. Compare il nome di Fabio Vitale, anche lui ritenuto molto vicino al ministro dell’Agricoltura, diventato direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura poco dopo l’insediamento del governo Meloni. L’Agea oltre a svolgere compiti di coordinamento, ha anche la mansione di erogare i fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli. E, come se non bastasse, stando al Domani “rumors dicono che Vitale sarebbe in procinto di entrare nel consiglio d’amministrazione dell’INPS”. Ma il direttore di Agea smentisce tutto.









Nello Musumeci





Per non parlare della nomina di Giuseppe Bono a capo del settore regolatorio autorizzazione e istituzionale della Sogin SpA, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. Una nomina oggetto anche di una recente interrogazione parlamentare mossa dal Gruppo PD della Camera dei deputati. L’amministratore delegato voluto dal Governo, Gian Luca Artizzu, avrebbe bruciato alcune tappe per assegnare il ruolo a Bono, “sollevando perplessità visto che undici dirigenti interni, con funzioni di vicedirettore, sono rimasti senza delega”, ha riportato il Domani.

Infine, c’è Massimiliano Panero, il cui nome figura nel cda della Sogesid, “una società in house providing delle amministrazioni centrali dello Stato”, che garantisce il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, compreso il PNRR.

Quello di Panero è un curriculum che ha poco a che vedere con il profilo della Sogesid SpA. Appare evidente, infatti, che più che per le competenze tecniche afferenti alla società, sia stato premiato per il suo gravitare nell'orbita dell'estrema destra e per la sua militanza in Casapound, per la cui lista risulta essersi candidato in occasione delle elezioni europee del 2019 nel piemontese.

Insomma, l’ennesima dimostrazione che con Giorgia Meloni il merito non conta. O fai parte della “cricca” o sei fuori. Un continuum che ricorda Silvio Berlusconi.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Allarme Transparency International: lotta contro la corruzione quasi ferma nei Paesi Ue



Cento parlamentari in conflitto di interessi tra Cda, appalti e lobby



Elezioni 2022: ecco gli impresentabili nelle liste